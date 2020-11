Sunweb Group wil niet doorgaan met de acquisitie van Corendon

Sunweb Group heeft vandaag aangekondigd dat het de overname van touroperatoractiviteiten van Corendon in Nederland en België, de backoffice in Turkije en Corendon Dutch Airlines (‘Corendon’) niet zal voortzetten en dat het de SPA heeft beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden. Corendon heeft het besluit aangevochten en de zaak wordt nu herzien door de rechtbank van Amsterdam.

De reden hiervoor is dat er voor de zogenaamde ‘long stop date’ niet kon worden voldaan aan de eisen om de transactie af te ronden. Sunweb Group en Corendon zullen als twee aparte bedrijven met verschillende aandeelhouders doorgaan.

“We betreuren het om deze aankondiging te doen, aangezien Sunweb Group aanzienlijke tijd en middelen heeft geïnvesteerd om deze transactie mogelijk te maken. Omdat er voor de long stop date niet aan de eisen is voldaan van de koop- en verkoopovereenkomst, hebben we de transactie beëindigd”, aldus Mattijs ten Brink (CEO van Sunweb Group).

De verkopers van Corendon hebben Sunweb Group’s besluit aangevochten en de zaak zal nu worden herzien door de rechtbank van Amsterdam. Sunweb Group heeft vertrouwen in haar juridische positie en geeft deze verklaring enkel om correcte en feitelijke informatie te waarborgen aangezien de gerechtelijke procedure openbaar zal worden gemaakt.

Ten Brink: “Met de beëindiging van de overeenkomst kunnen beide organisaties zich volledig richten op hun belangrijkste prioriteiten. In de huidige crisis blijft Sunweb Group, als verantwoordelijke digitale vakantie-expert, toegewijd aan haar klanten en de gemaakte beloftes. Tegelijkertijd zullen we de gezondheid en veiligheid van onze passagiers blijven waarborgen, zodat ze zonder zorgen van hun toekomstige vakantie kunnen genieten. Als organisatie zullen we de huidige periode gebruiken om onze digitale agenda verder te versnellen. Ik ben verheugd dat onze kredietverstrekkers en aandeelhouders achter ons staan om ons door deze crisis te helpen, zelfs nu de COVID-19-crisis vermoedelijk zal voortduren.”

Sunweb Group doet deze aankondiging nu, omdat de verkopers van Corendon de situatie openbaar zullen maken door het initiëren van een kortgeding. Sunweb Group wil daarom haar stakeholders op een transparante manier informeren.

