Reisadvies Griekse eilanden naar oranje

“Het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus tijdens hun vakantie op een van de Griekse eilanden is flink gestegen. Dit heeft gevolgen voor het reisadvies voor de Griekse eilanden”, meldt Buitenlandse Zaken.

Het reisadvies wordt dinsdag 8 september in de ochtend aangepast. “Bent u van plan om naar een Grieks eiland te reizen of bent u daar? Houd er rekening mee dat het advies voor dat eiland ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) wordt. Het schiereiland Peloponnesos en het Griekse vasteland blijven ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s).“

