In gesprekken met Jan en alleman ben ik achter een paar schrikbarende, maar uiteindelijk niet voor iedereen geheel uit de lucht komen vallende waarheden gekomen. Bizar dat ik mij dit soort logica nooit eerder heb gerealiseerd.

Er wordt getwijfeld aan de redenen waarom het zo lang duurt om de sectorspecifieke steun binnen te hengelen. Velen vermoeden dat de lijntjes van de ANVR-directeur met het linkse krakersbolwerk Havanna aan de Waal, waar hij studeerde, ermee te maken hebben.

Grote vraagtekens bij de massale ontslagen in de reissector. De snelheid waarmee het gebeurt en de hoeveelheid personeel dat opeens niet meer nodig is, zou verraden dat bij veel reisbedrijven deze plannen allang klaarlagen.

Volgend jaar zal Nederland uit de EU stappen. Het zal de reden blijken waarom het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen jaren al vaker vreemde beslissingen heeft genomen op het gebied van het reisadvies. De laatste tijd springt vooral het reisadvies voor de Canarische Eilanden dat oranje blijft in het oog.

De reissector wordt niet voor niets door onder andere de staatsomroep neergezet als een stel radicale reisboeren, bestaande uit allerlei splintergroeperingen. De reissector heeft er volgens de omroep voor gezorgd dat het coronavirus naar Nederland is gekomen. Politieke partijen laten de staatsomroep middels Noord-Koreaanse praktijken de grens opzoeken, zodat de bom in de reissector zal barsten. Men zal zeggen dat er om die reden geen sectorspecifieke hulp komt, terwijl dat achter de schermen allang is afgesproken.

KLM en Booking hebben als afleiding een smak geld gekregen van de overheid, maar wanneer de reissector wegvalt zijn ook deze partijen kansloos. De mogelijkheid die het coronavirus biedt om de reissector te laten klappen, wordt in Den Haag met beide handen aangegrepen. Het is voor de overheid dé kans om de stikstofuitstoot te laten verminderen.

De nog niet eerder geopenbaarde reisgroepering Vereniging Voor Grote Touroperators (VVGT) blijkt grootaandeelhouder van Viruswaarheid. Beide partijen strijden voor het behoud van het recht om te reizen, evenals het veiligstellen van dit recht voor de toekomstige generaties.

Er zijn meerdere van toerisme afhankelijke eilanden die zich in het diepste geheim beschikbaar stellen als proefeiland om een vaccin te vinden tegen het coronavirus. Reisaanbieders ontvangen aan het eind van het jaar een bonus op basis van het aantal geleverde proefpersonen.

Ook andere eilanden willen weer open voor Nederlandse toeristen. Eén eiland, dat niks doet om het coronavirus te stoppen, heeft zich beschikbaar gesteld als opnamelocatie voor een reality serie die rond de kerst van 2021 wordt uitgezonden door RTL. Het idee werd geboren toen het tourist board na een etentje gezamenlijk naar de film The Truman Show keek. Toeristen fungeren op dit moment al, zonder dat zij het weten, in de reality soap en krijgen wanneer zij het eiland verlaten een flink extraatje om hen het zwijgen op te leggen.

Het feit dat (onder andere) voor Turkije nog steeds het oranje reisadvies van toepassing is, komt doordat minister-president Rutte al jaren in de clinch ligt met dat land. Hij en de koning zouden ook een sterke voorkeur hebben voor Griekenland. Zo vallen alle puzzelstukjes op z’n plek.

De reissector hoopt dat reizen nog voor 2022 als officieel medicijn wordt geregistreerd. Dat is dan ook de reden dat er zich steeds meer viroloog-bondscoaches aandienen binnen de reissector. Er wordt volop genetwerkt met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat als onafhankelijke autoriteit verantwoordelijk is voor de beoordeling, registratie en risicobewaking van medicijnen voor mensen.

Heb jij ook een trauma moeten verwerken door de coronacrisis tijdens je werk in de reissector en wil jij weten op wie jij de kosten kan verhalen? Mogelijk dat je vanuit je functie over informatie of bewijsstukken beschikt die eraan kunnen bijdragen om de bovenste steen boven water te krijgen, zodat de verantwoordelijke(n) voor het gerecht gesleept kunnen worden. Dit kan anoniem door een telegram te sturen naar de redactie van TravelPro.

Wat zie ik de laatste tijd veel reissectorwaarheden. Wat is jullie reissectorwaarheid?

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

