Er zijn een aantal reizen in je leven die je nooit zult vergeten. Denk aan je eerste vakantie in het buitenland. De eerste reis met je kinderen of kleinkinderen of natuurlijk de huwelijksreis van je dromen.

Een huwelijksreis is natuurlijk de kers op de bruidstaart, maar ook steeds meer mensen kiezen ervoor om elkaar het jawoord te geven in het buitenland. Nieuw is het niet, want Extravacanza was al sinds 1995 de specialist voor trouwen in het buitenland en is sinds 2006 onderdeel van TUI Effting. We spreken met Kerstin Euler van TUI Effting over deze bijzondere vorm van reizen. Kerstin ziet dat er een aantal bestemmingen populair zijn. “Santorini in Griekenland, maar ook Zuid-Spanje, soms in combinatie met een rondreis, zijn binnen Europa gewilde bestemmingen voor een huwelijksreis. Wat verder weg zien we een verschuiving naar Azië, waaronder bestemmingen als de Malediven, Mauritius, Zanzibar, Bali en Phuket. Maar ook Curaçao doet het nog steeds goed bij pas getrouwde stellen. Wil je trouwen in het buitenland dan kiezen aanstaande bruidsparen vooral voor zonzekere bestemmingen. Zoals een van de ABC-eilanden, Mexico of de Dominicaanse Republiek.”

Honeymoon trends

Kerstin: “Tegenwoordig zien we dat ook de kinderen meegaan op huwelijksreis. Een andere trend is dat mensen eerst een korte huwelijkstrip, meteen na het huwelijk maken, en dan een langere honeymoon op een later tijdstip. We zien ook dat een huwelijksreis al lang niet meer altijd een strandvakantie van twee weken is. Veel pasgetrouwde stellen kiezen voor een actieve vakantie en willen tijdens de reis echt wat zien en doen. We hebben bij TUI Effting een ruime keuze aan bestemmingen. En onze weddingplanners zitten vol ideeën waarmee de trouwdag, renewal of the vows of huwelijksreis helemaal wordt afgestemd op de wensen van het bruidspaar. Daarnaast verzorgen wij de legalisatie en inschrijving van het huwelijk in Nederland. Kortom; het huwelijk of de reis wordt van A tot Z en tot in de puntjes door ons verzorgd.”

Een huwelijk op maat

Travelpro is benieuwd welke stappen klanten doorlopen als ze willen trouwen in het buitenland. Kerstin: “De eerste stap is een afspraak maken voor een kennismaking bij ons op kantoor in Eindhoven. Maar een online afspraak is uiteraard ook mogelijk. Samen bespreken we alle wensen en waar het bruidspaar wil trouwen, zodat we hen kunnen informeren welke documenten nodig zijn om daar in het huwelijk te treden. Verder nemen we de gehele organisatie van deze belangrijke dag voor onze rekening. Het aanstaande bruidspaar hoeft zich geen zorgen te maken over procedures en welke stappen doorlopen moeten worden om in het buitenland te kunnen trouwen. Per bestemming hebben we verschillende trouwarrangementen, waarmee onze weddingplanners een huwelijk helemaal op maat kunnen organiseren. Wij hebben weddingplanners ter plaatse waarmee we in direct contact staan. En zij begeleiden het bruidspaar op de bestemming.

TUI Effting

Zoveel mensen, zoveel wensen en dat geldt natuurlijk ook voor een huwelijksreis. “Belangrijk is om goed te luisteren naar de wensen van het bruidspaar, qua bestemming, type accommodatie en type vakantie. Daar gaan we vervolgens mee aan de slag om zo een reis samen te stellen die aan alle wensen voldoet. We merken dat door deze persoonlijke benadering een huwelijksreis die klanten bij ons boeken hoger gewaardeerd wordt dan als klanten online boeken. We zien ook dat er steeds vaker mooie excursies worden bijgeboekt. Dan kun je denken aan een zonsondergangtocht per catamaran. Maar ook worden er vaker huurauto’s bijgeboekt, voor een paar dagen of voor het gehele verblijf, zodat ze er zelf op uitkunnen wanneer ze willen. Het aanbod van de trouwdag, renewal of the vows wordt exclusief aangeboden door TUI Effting.”

