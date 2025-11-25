RIU Hotels & Resorts is klaar om al haar zeven hotels in Jamaica voor het einde van het jaar te heropenen. De heropening gaat gepaard met de terugkeer van chartervluchten uit belangrijke markten zoals Canada, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, dankzij de inzet van Sunwing en TUI, zo schrijft RIU.

Foto boven: Edmund Bartlett, de Jamaicaanse minister van Toerisme, feliciteerde het personeel tijdens zijn bezoek aan het Riu Ocho Rios hotel afgelopen donderdag.

De operatie wordt momenteel in fasen heropgestart. Riu Ocho Rios, gelegen in een van de minst getroffen gebieden door de storm, is open gebleven en heeft al zijn diensten hersteld. Riu Montego Bay heropende op zondag 23 november haar deuren en Riu Palace Jamaica opende gisteren (24 november). De vier overgebleven vestigingen (Riu Reggae; Riu Negril; Riu Palace Tropical Bay en Riu Palace Aquarelle) hebben voorlopige openingsdata gepland van 30 november tot 15 december 2025.

Grootste uitdagingen

RIU’s operationele en technische teams gingen al enkele dagen na het passeren van orkaan Melissa aan de slag met schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, zodat de hotels in recordtijd weer operationeel konden zijn. De grootste uitdagingen waren het herstellen van de water- en elektriciteitsvoorzieningen, maar die functioneren inmiddels in alle bestemmingen weer volledig.

Personeel

De hotelketen heeft een fonds van 1 miljoen dollar vrijgemaakt, waarvan 80 procent rechtstreeks ten goede komt aan het personeel. Zo is 570.000 dollar bestemd voor materialen om woningen van medewerkers te herstellen, en 230.000 dollar voor noodpakketten met eerste levensbehoeften. Daarnaast is een renteloze kredietlijn van 1,3 miljoen dollar opgezet om schadeafhandeling voor medewerkers te vergemakkelijken.

Maaltijden

In samenwerking met de Jamaica Basic School Foundation is 200.000 dollar aan humanitaire hulp gedoneerd, goed voor 1.750 steunpakketten voor geïsoleerde gemeenschappen die weinig hulp ontvangen. Ook werkt RIU samen met de NGO World Central Kitchen (WCK), waarmee dagelijks meer dan 7.000 maaltijden worden bereid en verspreid vanuit Negril en Montego Bay. Het initiatief heeft een dubbele doelstelling: één warme maaltijd per dag bieden in de zwaarst getroffen gebieden én tijdelijk werkgelegenheid creëren voor medewerkers totdat de normale hoteloperaties volledig zijn hersteld. De RIU-teams in Negril en Montego Bay bereiden de maaltijden samen met WCK. Het project begon op 6 november met 1.000 porties per dag en is inmiddels opgeschaald naar bijna 8.000.

24 jaar

RIU is al 24 jaar actief op Jamaica en heeft er zeven hotels in Negril, Montego Bay, Ocho Rios en Falmouth, samen goed voor meer dan 4.000 kamers en evenveel medewerkers. De recente opening van Riu Palace Aquarelle onderstreept volgens de keten de langdurige en sterke betrokkenheid bij Jamaica, dat inmiddels tot de belangrijkste Caribische bestemmingen voor RIU behoort.