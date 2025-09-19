Na vijftien jaar bestuurslidmaatschap, waarvan tien jaar als voorzitter, heeft Rob de Vries (Flex Travel) het stokje overgedragen aan Karin Kramer (Campers Down Under).



Rob heeft zich jarenlang met volle toewijding ingezet voor The Travel Stars, ook in de uitdagende coronajaren. Onder zijn voorzitterschap groeide de ondernemersvereniging uit tot een hechte groep van bijna 25 gespecialiseerde reisondernemers. Acht keer per jaar komen de leden samen op een centrale locatie in Nederland, waar kennis en ervaringen worden gedeeld, inspirerende presentaties plaatsvinden en successen én uitdagingen met elkaar worden besproken.

Afgelopen dinsdag werd Rob door de leden uitgebreid in het zonnetje gezet als dank voor zijn jarenlange betrokkenheid en toewijding. Vanaf nu neemt Karin Kramer het stokje als voorzitter over. Met haar ervaring als ondernemer kijkt zij ernaar uit om samen met het bestuur en de leden de vereniging verder te versterken.