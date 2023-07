Schiphol kan zich vinden in het oordeel van het gerechtshof, dat laat de luchthaven weten in een bericht. “We verwachten dat de Staat binnen twee maanden verdere duidelijkheid geeft over het aantal vluchten. Wij hebben dat nodig voor het vaststellen van de capaciteitsdeclaratie voor het zomerseizoen 2024.”

“Zoals we al eerder hebben gezegd vinden wij vooral dat er zo snel mogelijk een nieuw luchthavenverkeersbesluit moet komen met duidelijke en handhaafbare milieugrenzen die alle betrokkenen duidelijkheid en perspectief geven.”

“Want het allerbelangrijkste voor ons is dat Schiphol stiller, schoner en beter wordt. Daartoe zijn we zeer gemotiveerd en we werken daar elke dag aan. Eerder dit jaar hebben we vergaande plannen bekend gemaakt, met onder meer een nachtsluiting, het weren van privéjets en het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen. We gaan door met deze plannen”, aldus Schiphol.