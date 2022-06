Schiphol plaatst borden in de terminal met actuele wachttijd tot de securitycontrole

Deel dit artikel

Schiphol is afgelopen week een proef gestart met extra schermen in de terminal die de actuele wachttijd aangeven tot de securitycontrole. De schermen zijn onderdeel van Schiphols Actieplan Zomer 2022, waarin een van de acties is de informatievoorziening aan passagiers verbeteren.

Deze schermen staan om te beginnen in Vertrekhal 1 en komen binnenkort ook op andere plekken in de terminal. Deze borden zijn een aanvulling op de reguliere schermen vlakbij de securitycontrole, waar Schiphol haar reizigers al informeerde over de actuele wachttijd. Door de nieuwe schermen zien ook de reizigers die in een langere rij staan de actuele wachttijd.

“Niet weten hoe lang je in de rij staat en de angst om je vlucht te missen, behoren tot de vervelendste onzekerheden die je hebt als reiziger op een luchthaven. Het zijn begrijpelijkerwijs ook de meest gestelde vragen. Met deze schermen willen we reizigers meer zekerheid bieden als ze in de rij zullen staan”, aldus Patricia Vitalis (directeur Airport Operations bij Amsterdam Airport Schiphol).

Author Arjen Lutgendorff