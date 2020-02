Schnitzel Index: wintersportlunch steeds duurder

De prijzen van een lunch op de piste in de Alpen lopen sterk uiteen, maar worden ieder jaar hoger. De Schnitzel Index vergelijkt de Schnitzelprijzen in de hoogstgelegen bergrestaurants van achttien populaire skigebieden in de Alpen en geeft daarmee een algemene indruk van de prijzen in skigebieden. De Schnitzel met friet is 6,8% duurder geworden ten opzichte van 2018. Gemiddeld betalen wintersporters € 14,95 voor een Wiener Schnitzel in een skigebied.

Wintersportwebsite Snowplaza.nl vergelijkt naast de prijzen van skipassen ook de bijkomende kosten tijdens de wintersportvakantie. Een goede graadmeter van de prijs van een lunch op de piste is de Wiener Schnitzel, een populair gerecht dat op bijna elke menukaart in (Oostenrijkse) skigebieden staat. Voor de Schnitzel Index onderzocht de wintersportwebsite de prijzen van een Wiener Schnitzel met friet in het hoogstgelegen bergrestaurant van achttien bekende skigebieden.

Voor een Schnitzel worden zeer uiteenlopende prijzen gerekend in de verschillende bergrestaurants. Bij Bergrestaurant Rüfikopf in Lech am Arlberg moet € 18,90 afgerekend worden, terwijl men in Nassfeld bij de KofAlm voor € 11,90 al een Schnitzel kan eten. De gemiddelde prijs voor een Schnitzel ligt op € 14,95 en hiermee is de prijs ten opzichte van het laatste onderzoek in 2018 met 6,8% gestegen. Twee jaar geleden waren wintersporters gemiddeld € 0,95 minder kwijt voor een Schnitzel.

De Schnitzel Index vergelijkt de Schnitzelprijzen in de hoogstgelegen bergrestaurants van achttien populaire skigebieden in de Alpen met meer dan 100 kilometer aan pistes. Er is alleen naar de prijs gekeken; smaak, bereidingswijze, grootte en sfeer hebben geen invloed gehad op de uitslag van het onderzoek. Ook is er geen onderscheid gemaakt tussen zelfbedieningsrestaurants en luxe berghutten met bediening.

