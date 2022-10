SGR en ReisBetaalPlatform gaan samenwerking met GoCredible

Deel dit artikel

Per 1 oktober 2022 zijn SGR en haar derdengeldenplatform ReisBetaalPlatform (RBP) een samenwerking aangegaan met GoCredible. De aangesloten reisondernemingen kunnen dan in plaats van bankgaranties ook een deposit bij SGR plaatsen, als zekerheid ten behoeve van de consumentengarantie.

Erik Jan Reuver (SGR): “Bankgaranties brengen veel kosten met zich mee en gaan vaak ten koste van een leningsfaciliteit bij de bank. Onze klanten hebben aangegeven graag een deposito aan te houden in plaats van een bankgarantie als zekerheid ten behoeve van SGR. Via het derdengeldenplatform van SGR, het ReisBetaalPlatform, kunnen deposito’s door reisondernemingen worden aangehouden. Het ReisBetaalPlatform heeft een vrijstelling als betaalinstelling van De Nederlandsche Bank. Inmiddels is het plafond van de vrijstelling bereikt. Door de samenwerking met GoCredible kunnen ook in de toekomst deposito’s op een veilige manier worden aangehouden. GoCredible heeft een volledige betaalinstellingsvergunning en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Door deze samenwerking kunnen wij in de toekomst ook floating deposito’s aanhouden waarbij rekening wordt gehouden met de seizoensinvloeden in de reisboekingen. Dit past soms beter bij een reisonderneming dan een vaste bankgarantie of een deposito die het hele jaar gelijk blijft. Daarnaast kunnen wij reisondernemingen een rentevergoeding aanbieden en zijn de kosten van een deposit significant lager dan een bankgarantie.”

Teun Lammers (GoCredible): “Wij zijn verheugd dat we de Nederlandse reisbranche en SGR kunnen ondersteunen met het plaatsen van deposito’s als zekerheid. De Smart Contracts aanpak van GoCredible sluit goed aan bij de behoefte van de reisbranche. Door onze IT-inrichting kunnen wij de geldenstromen eenduidig programmeren en verwerken. Daarmee bieden wij de flexibiliteit die de samenwerking tussen SGR en haar deelnemers nodig heeft. Aangezien wij ons richten op partijen die of zelf een vergunning dienen aan te vragen of uit hun vrijstelling groeien, is het voor ons dan ook geen verrassing SGR en het ReisBetaalPlatform te mogen verwelkomen. Uiteraard zien wij de win-win voor SGR en haar deelnemers. Met toevoeging van onze vergunning en technologie zijn de puzzelstukjes compleet om de Proof of Concept van partijen om te zetten in een schaalbare oplossing.”

Author Sharon Evers