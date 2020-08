SGR komt met update over Tenzing Travel

SGR laat weten dat het inmiddels alle boekingsgegevens heeft ontvangen via de curator van Tenzing Travel. Klanten die een reis bij Tenzing Travel hebben geboekt, hebben op 14 augustus 2020 een bericht van SGR ontvangen. Het gaat om klanten waarvan de reis in verband met corona is geannuleerd en een voucher met SGR-garantie van Tenzing Travel hebben ontvangen en om klanten waarvan de reis nog niet is geannuleerd.

SGR kan op basis van de garantieregeling ervoor kiezen om geboekte reizen uit te voeren. Gezien de omstandigheden met Covid-19 heeft SGR besloten om reizen met een vertrekdatum in 2020 niet uit te voeren. Over reizen met een vertrekdatum in 2021 zal op een later moment een beslissing worden genomen. SGR neemt contact op met deze klanten.

Tenzing Travel klanten die in het bezit zijn van voucher met SGR-garantie ontvangen over een maand een uitnodiging van SGR om een claim in te dienen bij SGR. Klanten die een reis hebben geboekt met een vertrekdatum in 2021 ontvangen uiterlijk media november 2020 informatie van SGR of de reis doorgaat of niet. “Wij verzoeken alle Tenzing Travel klanten vriendelijk om de berichten van SGR rustig af te wachten”, zo laat SGR weten. Wie vragen heeft, kan een mail sturen naar tenzing@sgr.nl. Tenzing Travel ging halverwege juli failliet.

