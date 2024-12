Vanaf januari versterkt Robbert-Jan Tel het marketingteam van Solmar.nl als data engineer. Met zijn achtergrond in digitale marketing en IT brengt hij een schat aan kennis en ervaring mee naar Solmar.nl.

Robbert-Jan heeft zevenenhalf jaar gewerkt bij PI Marketing, een marketing automation bureau in Den Bosch. Daar begon hij als SEO-marketeer, groeide door tot accountmanager en maakte deel uit van het business development team.

Bij Solmar gaat Robbert-Jan zich focussen op het optimaliseren van klantervaringen, het verhogen van conversieratio’s en het verbeteren van online klantreizen. Deze belangrijke taken ondersteunen onze groeistrategie om Solmar relevant en toekomstbestendig te houden in de dynamische, data-gedreven reisbranche. Daarnaast zal hij een grote rol spelen in onze spannende stap naar de Duitse retailmarkt.

Met zijn expertise draagt Robbert-Jan bij aan het succes van lopende en toekomstige projecten, terwijl Solmar zich blijft inzetten om klanten te voorzien van kwalitatieve en zorgeloze vakanties. “We zijn blij Robbert-Jan in ons team te verwelkomen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking”, aldus het bedrijf.

