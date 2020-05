Spanje gestart met versoepeling maatregelen

Spanje is begonnen met de versoepeling van de maatregelen, hierbij worden vier fasen aangehouden. De komende periode zal de versoepeling geleidelijk zijn, asymmetrisch (provincie per provincie) en gecontroleerd. Verkeer tussen de provincies of de eilanden is niet toegestaan totdat de nieuwe normaliteit een feit is. Het gebruik van mondmaskers in het openbaar wordt ten zeerste aangeraden gedurende alle fasen.

“Ondanks de geruchten en speculaties die rondgaan op de sociale media en internet is er geen officiële mededeling gepubliceerd over de datum van heropening van de Spaanse grenzen voor het internationale toerisme. Op dit moment kunnen wij helaas nog steeds alleen maar afwachten en de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauw volgen, zowel in Spanje als in andere landen”, laat het team van het Spaans Verkeersbureau weten.

Fase 0

Alle regio ́s starten bij deze fase met uitzondering van de eilanden Formentera, La Graciosa, El Hierro en La Gomera die naar fase 1 gaan. Sinds 4 mei mogen zaken/bedrijven op afspraak open zijn voor individuele klanten. Bijvoorbeeld: restaurants met afhaal- of thuisbezorg-service, geen consumptie binnen in de zaak en met de maximale beschermingsvoorzieningen. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, zullen gebruikt worden voor de richtlijnen aan alle zaken en bedrijven en de voorbereiding voor de openbare plekken om over te kunnen gaan naar fase 1.

Fase 1

Fase 1 gaat in vanaf 11 mei indien aan de parameters is voldaan. Het gedeeltelijk starten van bepaalde activiteiten zoals kleine bedrijven en winkels is toegestaan onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Opening van horeca-terrassen met 50% maximale bezetting van de stoelen. Hotels en accommodaties mogen weer open, met uitzondering van gemeenschappelijke ruimtes en met beperkingen conform de specificaties zoals vermeld in een gezondheidsvoorschrift (Orden de Sanidad). Er zullen voorkeurstijden zijn voor ouderen.

Fase 2

Openstelling van binnenruimtes in restaurants met een derde van de capaciteit, met een scheiding/scherm tussen de klanten onderling en alleen bediening aan de tafel. Bioscopen en theaters met maximaal een derde van de capaciteit en met voorafgaande zitplaatsreservering. Conferentiezalen eveneens tot een derde van hun capaciteit. Gebedshuizen met ten hoogste 50% van hun capaciteit.

Fase 3

Algemene mobiliteit wordt flexibeler gemaakt, mondmasker aanbevolen. In winkels capaciteit op 50% en twee meter afstand. In restaurants zullen de maatregelen wat betreft bezetting verder worden versoepeld, maar wel met handhaving van een scheiding/scherm tussen de klanten. Opening van de stranden.

Doel

De uitvoer van het plan zal tussen de zes en acht weken duren. Het doel is om Spanje weer in bedrijf te krijgen met zorg voor de gezondheid en veiligheid van de bevolking. Eind juni, als de corona-epidemie onder controle is op het gehele Spaanse grondgebied, zal de nieuwe normaliteit ingaan.

