Strengere corona-controles Oostenrijk niet voor transitverkeer

Nederlanders die terugkomen uit Kroatië- dat op oranje staat- hoeven niet eerst tien dagen in quarantaine in Oostenrijk als ze de grens met dat land passeren”, dat laat Thiebout van den Berg (Marketing & PR Manager Oostenrijks Verkeersbureau) desgevraagd weten aan TravelPro.

“Nederlanders kunnen de komende tijd uit Kroatië terugkeren en door Oostenrijk heen rijden voor hun terugreis naar Nederland zonder daarvoor in quarantaine te moeten in Oostenrijk. Uiteraard ga ik er dan van uit dat ze direct doorrijden naar Nederland en alleen even door Oostenrijk heen rijden, maar niet daar nog een aantal dagen blijven.”

Dit weekend liet dee Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz weten scherpere grenscontroles in te willen voeren voor vakantiegangers die het land in willen. Met ingang van gisteren moeten mensen die in een risicogebied zijn geweest een coronatest laten zien die niet ouder is dan 72 uur. Meer informatie over reizen in en door Oostenrijk is te vinden op de website van het Oostenrijks Verkeersbureau.

