Sunweb Group en Transavia investeren verder in verduurzaming

Voor het zomerseizoen van 2022 is een Transavia vliegtuig omgevormd tot een Sunweb toestel. Gisteravond werden het nieuwe ontwerp én de nieuwe naam van het vliegtuig onthuld in de hangaar van Transavia. Daarnaast hebben Transavia en Sunweb Group een duurzaamheidsbudget vrijgemaakt. Transavia is dit jaar al gestart met het bijmengen van 1% SAF op alle uitgaande vluchten.

Sunweb Group en Transavia hebben samen besloten dat het duurzaamheidsbudget wordt gebruikt voor bijmenging van SAF op vliegtuigen die Sunweb inhuurt bij Transavia. Hiermee is de jarenlange samenwerking tussen de twee bedrijven wederom op een prachtige manier bezegeld. Het toestel wordt deze zomer volledig ingezet voor vluchten van Sunweb en krijgt de naam ‘Henk Vos’.

Henk Vos is de degene die jarenlang intensief met Sunweb heeft samengewerkt om het bestemmingennetwerk dat dit toestel vliegt te realiseren. En ook om het concept van het bestickeren van een vliegtuig in Sunweb huisstijl bij Transavia te realiseren. Henk is net met pensioen, maar heeft ruim 45 jaar bij Transavia gewerkt. Deze naamgeving is een kroon op zijn prachtige carrière en het Transavia partnership met Sunweb.

Vlootvernieuwing

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: ‘We zetten stevig in op het verduurzamen van het vliegen met onder andere de aanschaf van nieuwe duurzamere vliegtuigen. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat we door samenwerking met de reissector het grootste effect bereiken. Sunweb is de eerste partner met wie we concrete stappen zetten richting de verdere verduurzaming. Het duurzaamheidsbudget wordt opgebouwd aan de hand van het aantal stoelen dat door ons aan Sunweb wordt verkocht. Sunweb en Transavia hebben samen besloten dat dit budget wordt gebruikt om het percentage SAF op de vluchten van Transavia en Sunweb te verhogen. De samenwerking met Sunweb is een prachtig voorbeeld van hoe we met de reisbranche kunnen samenwerken om vliegen duurzamer te maken.’

Duurzamere toekomst

Mattijs ten Brink, CEO Sunweb: ‘Naast het ontwikkelen van alternatieven waarmee we onze klanten willen verleiden een duurzamere vakantie te boeken, werken we ook samen met onze partners aan initiatieven die bijdragen aan een duurzamere toekomst. Een mooi voorbeeld van hoe de langdurige samenwerking tussen Sunweb Group en Transavia zich blijft ontwikkelen is het gezamenlijke duurzaamheidsbudget. We zijn dan ook trots dat we samen met Transavia dit budget gaan inzetten om het percentage SAF te verhogen op de Sunweb-vluchten.’

Sustainable Aviation Fuel

SAF is het meest duurzame brandstofalternatief: het stoot ten minste 75% minder CO2 uit dan fossiele kerosine. Sinds januari 2022 gebruikt Transavia 1% SAF van de brandstof op iedere vertrekkende Transavia-vlucht vanuit Nederland en Brussel. Er is gestart met 1%, omdat dit het meest realistisch is vanwege de beperkte beschikbaarheid en hoge kosten. Het plan is om elk jaar meer SAF te gebruiken. Vanaf 2025 wordt het verplicht om SAF bij te mengen. Transavia loopt hierop vooruit.

Marcel de Nooijer: ‘Behalve de mooie ambities en stappen op het gebied van duurzamer vliegen is het natuurlijk ook prachtig dat we continu blijven vernieuwen en met dit speciale Sunweb toestel weer passagiers naar mooie bestemmingen kunnen brengen. De onthulling van de nieuwe bestickering en naam is een mooi moment om stil te staan bij de goede samenwerking en bevestigt dat we samen ondernemen én voor vernieuwing zorgen in de reisbranche.’

Author Arjen Lutgendorff