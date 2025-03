Sunweb Group introduceert een duurzaamheidsfilter op de platforms van Sunweb en Eliza was here. Met deze nieuwe functie kunnen klanten volgens het reisbedrijf eenvoudig accommodaties vinden die erkende, onafhankelijke duurzaamheidscertificaten hebben.

De introductie van het filter past binnen de bredere duurzaamheidsstrategie van Sunweb Group. Op dit moment beschikt ongeveer 10% van de accommodaties in het aanbod over een duurzaamheidscertificaat. Deze accommodaties voldoen aan strikte eisen op het gebied van afval-, water- en energiebeheer, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden.

Alle accommodaties in het filter zijn gecertificeerd door onafhankelijke instanties zoals Green Key, Travelife en Ecostars. Dankzij een realtime koppeling met het BeCause-platform – dat certificeringsgegevens beheert en up-to-date houdt – is de informatie altijd actueel en betrouwbaar.

Sunweb Group schrijft dat het zich actief inzet voor het bevorderen van certificering bij de accommodaties in het aanbod. Door samenwerkingen met hotels op focusbestemmingen in Europa stimuleert het bedrijf verduurzaming. Een voorbeeld hiervan is Résidence Club Margot in Superdévoluy (Frankrijk), dat inmiddels een Green Key-certificering heeft behaald.

Daarnaast biedt de Sunweb Group, in samenwerking met preferred partner Green Key, trainingen aan partners om hen te ondersteunen bij het behalen van certificeringen. Het doel is om tegen 2030 uitsluitend gecertificeerde accommodaties aan te bieden.

“Wij geloven dat vakanties een positieve impact hebben, zowel op de vakantieganger als op de bestemming,” zegt Mieke De Schepper, CEO van Sunweb Group. “Met het duurzaamheidsfilter willen we de duurzamere opties transparanter en toegankelijker maken, zodat vakantiegangers een weloverwogen keuze kunnen maken. Ons doel is helder: tegen 2030 willen we uitsluitend gecertificeerde accommodaties aanbieden, omdat het maken van meer verantwoorde keuzes essentieel is voor de toekomst van de reisbranche.”

Ook Asam Nawaz, Head of Sales bij BeCause, onderstreept het belang van de samenwerking: “De samenwerking met Sunweb Group zorgt voor een realtime integratie van de certificeringsgegevens van de accommodaties die ze aanbieden. Dit maakt het eenvoudiger voor reizigers om inzicht te krijgen in de duurzaamheidstatus van hun gekozen accommodatie. Dat helpt ze bij het maken van bewuste keuzes, en draagt bij aan een duurzamere reisindustrie.”