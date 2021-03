Sunweb Group lanceert website met ‘holiday alert’

Sunweb Group is de initiatiefnemers van de campagne ‘magikalopvakantie.nl’. De website maakt duidelijk dat je nog niet nog op vakantie kan, maar wel kan beginnen met aftellen naar de volgende vakantie. Een vakantie waar zoveel Nederlanders vol verlangen naar uitkijken.

Mattijs ten Brink (CEO van Sunweb Group): “Vakantie staat bij iedereen hoog op de verlanglijst voor 2021 en de behoefte aan vakantie wordt alleen maar groter. Vakanties zijn het moment om op te laden, tot rust te komen en je hectische leven even op pauze te zetten. Wij vinden daarom dat alle mensen een fijne vakantie verdienen en met ons gevarieerde aanbod kunnen we iedereen een vakantie bieden die aan hun persoonlijke behoeften voldoet. Ik heb er vertrouwen in dat we binnenkort weer op vakantie kunnen gaan. Ook daarom hebben wij deze website gecreëerd, zodat we iedereen via de ‘holiday alert’ op de hoogte kunnen houden over de actualiteit van het reisadvies.”

