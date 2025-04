Per 1 mei 2025 introduceert Thailand de Thailand Digital Arrival Card (TDAC) voor alle niet-Thaise reizigers. Dit geavanceerde systeem vervangt de traditionele papieren aankomstkaart en zorgt voor een snellere, efficiëntere grenscontrole.

In 2024 bezochten maar liefst een recordaantal van 261.467 Nederlanders het land. Dit betekent een stijging van 12,21% ten opzichte van 2023 en 7,61% vergeleken met 2019. Om de groeiende stroom toeristen soepel te laten verlopen, zet Thailand in op digitale innovatie met de introductie van de Thailand Digital Arrival Card. De TDAC maakt deel uit van Thailand’s bredere strategie om het immigratieproces te moderniseren en digitaliseren. Het systeem stelt de Thaise autoriteiten in staat reizigers sneller te verwerken en sluit aan bij de wereldwijde trend van digitale reisoplossingen.

Sneller en veiliger

Met de invoering van dit nieuwe systeem wordt de grenscontrole niet alleen sneller, maar ook veiliger. Door digitalisering wordt het proces centraal beheerd, wat zorgt voor minder fouten en een vlottere afhandeling. De TDAC wordt de digitale vervanger van de papieren aankomstkaart die reizigers voorheen moesten invullen.

Hoe werkt het?

Reizigers moeten zich binnen drie dagen voor aankomst in Thailand online registreren via de officiële website of door de QR-code eerder in dit bericht te scannen. Tijdens de registratie worden gegevens gevraagd zoals naam, nationaliteit, paspoortinformatie, vluchtinformatie en het verblijfadres in Thailand. Na succesvolle registratie ontvangen reizigers een bevestigingsmail, die zij bij aankomst in Thailand moeten tonen voor verificatie.