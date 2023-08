Holland Norway Lines BV (HNL) heeft vandaag surseance van betaling aangevraagd. De bedrijfsvoering staat onder druk, mede door de financiële verliezen die aan het begin van het jaar zijn geleden. In afwachting van verdere ontwikkelingen vaart de MS Romantika voorlopig niet en is de ticketverkoop stopgezet.

Op de website van het bedrijf is een FAQ gepubliceerd.



Het bedrijf schrijft zelf dat de oorzaak van de financiële problemen voornamelijk in de roerige periode begin dit jaar liggen door het gedwongen vertrek uit Eemshaven. “Een periode met veel annuleringen en extra kosten, maar ook met een aanzienlijke impact op toekomstige boekingen. Desondanks zag HNL na de herstart in Cuxhaven, Duitsland, en vervolgens een succesvolle start in Emden (1 juni) de toekomst weer rooskleurig in. Echter heeft HNL meer tijd nodig om de vroeg in dit jaar opgelopen financiële verliezen goed te maken.”



Personeel geïnformeerd

Alle medewerkers in Groningen, het Noorse Kristiansand en aan boord van de cruiseveerboot zijn vandaag geïnformeerd. Sinds de lancering in 2022 hebben bijna 400.000 passagiers gevaren op de cruiseveerboot MS Romantika. Het bedrijf groeide in een mum van tijd uit van een start-up naar een volwaardige organisatie, met bijna 400 medewerkers.