In 2028 krijgt de start-landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) een grote onderhoudsbeurt. Het werk zal naar schatting zes tot zeven weken duren. De werkzaamheden starten na de voorjaarsvakantie – op 6 maart 2028 – en zullen voor de meivakantie afgerond zijn. Tijdens de werkzaamheden is de baan buiten gebruik, (spoedeisend) helikopterverkeer blijft wel mogelijk.

Groot onderhoud is nodig om alles veilig en in goede conditie te houden. Het wordt in één keer goed aangepakt – van het asfalt tot de verlichting – zodat de baan daarna weer jaren mee kan. De vorige baanrenovatie was in 2008. De keuze voor de uitvoeringsperiode in maart en april hangt voornamelijk samen met de omvang van de werkzaamheden, de weersomstandigheden en het minimaliseren van de impact voor passagiers en partners. Voor de selectie van een aannemer voor het onderhoud wordt binnenkort de tweede fase van de aanbesteding gestart, in het voorjaar van 2026 is naar verwachting bekend met welke aannemer het project wordt uitgevoerd.

Start-landingsbaan buiten gebruik

Het onderhoud zorgt voor het behoud van een veilige en betrouwbare start-landingsbaan. Het minimaliseren van de impact voor gebruikers en passagiers van de luchthaven is een belangrijk uitgangspunt bij de voorbereiding. Het staat luchtvaartmaatschappijen vrij om in deze periode slots aan te vragen op andere luchthavens. Slots die door het onderhoudswerk niet gebruikt kunnen worden, mogen door de luchtvaartmaatschappijen op een ander moment in het gebruiksjaar ingezet worden. De trauma en politiehelikopter kunnen in deze periode wel blijven vliegen, zij hebben hun eigen helikopter platform.