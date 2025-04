In de meivakantie vertrekken er dagelijks tienduizenden vakantiegangers vanaf Schiphol. Om de reis soepel te laten verlopen, heeft de luchthaven tips voor reizigers om zich goed voor te bereiden.

Vrijdag 18 april belooft een van de drukste dagen te worden, met bijna 86.000 reizigers die hun reis beginnen. De vakantieperiode loopt tot en met maandag 5 mei, een officiële vrije dag dit jaar. Elke dag in de meivakantie telt meer dan 180.000 reizigers. Op de drukste dagen reizen tot 215.000 passagiers via Schiphol, verspreid over vertrekkende, aankomende en overstappende reizigers. In totaal rekent Schiphol deze meivakantie op een kleine 3,5 miljoen reizigers. Dat is een stijging van 6.2% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen zo’n 3,3 miljoen passagiers via Schiphol reisden.

Tips voor een soepele reis

Om de reis zo soepel mogelijk te laten verlopen, geeft Schiphol reizigers de volgende tips: