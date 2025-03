Tijdens de commissievergadering Ruimte van Provinciale Staten Noord-Holland is maandagavond besloten de motie ‘reclameafspraken aanpassen aan provinciaal duurzaamheidsbeleid’ niet uit te voeren.

De motie stelt dat de uitvoering geen financiële gevolgen mag hebben voor de provincie Noord-Holland. Na een marktverkenning is de verwachting dat het invoeren van reclameverboden ongeveer 20.000 euro per jaar zal kosten. Op de vraag of zij door willen gaan met de uitvoering van de stemden de Statenleden vervolgens met 32 stemmen tegen en 23 stemmen voor de motie.

Inhoud motie

De motie ‘reclameafspraken aanpassen aan provinciaal duurzaamheidsbeleid’ riep op om als Provincie Noord-Holland geen ruimte meer te bieden voor reclames voor producten met fossiele brandstoffen als energiebron of voor vlees- en visproducten in de provinciale bushokjes. Een van de voorwaarden van de motie was dat de uitvoering van de motie geen financiële gevolgen mag hebben voor de provincie Noord-Holland bij het lopende contract. Het contract voor het beheer en onderhoud van de bushokjes loopt eind 2025 af. Een eventueel verbod moet meegenomen worden in de nieuwe Europese aanbesteding.