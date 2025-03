Bij een ongeluk met een toeristische onderzeeër voor de kust van het Egyptische Hurghada zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en negen anderen gewond geraakt. Dat melden lokale media en het Russische consulaat. Elf opvarenden worden nog vermist.

Het vaartuig van Sindbad Submarines maakte een excursie naar een koraalrif toen het donderdag rond 10:00 uur lokale tijd zonk, op ongeveer een kilometer van de kust. Aan boord waren voornamelijk Russische toeristen, waaronder ook minderjarigen. Volgens het consulaat konden 29 passagiers worden gered en naar hotels of ziekenhuizen in Hurghada worden gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.