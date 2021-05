TONK-regeling: kleine ANVR-reisondernemers en ZRA’s tussen wal en schip

De ANVR roept minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om samen met de reissector nog eens te kijken naar de uitvoering ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK-regeling). Uit een recent gehouden enquête onder kleine ANVR-reisondernemers en zelfstandige reisagenten blijkt dat deze groep -nog steeds- tussen wal en schip valt en te weinig aanspraak kan maken op de TONK regeling.

Veel kleine, zelfstandige reisondernemers geven aan dat bij sommige gemeenten sprake lijkt van willekeur bij het al dan niet toekennen, terwijl Koolmees in de media liet weten dat ‘onbekendheid en schaamte’ een rol kunnen spelen bij het te weinig gebruikmaken van deze regeling. Er blijken grote verschillen te bestaan tussen gemeenten als het gaat om de criteria wat betreft eigen vermogen en woonlasten. Zo komt het zelfs voor dat bij dezelfde woonlasten de ene gemeente toekent en de andere gemeente weigert. Ook zijn afwijzingsgronden vaak onduidelijk of wordt helemaal geen reden gegeven voor het niet toekennen.

Frank Oostdam, voorzitter ANVR: “Ondanks dat de TONK juist bedoeld is voor kleine ondernemers lijken gemeenten ‘de hand op de knip’ te willen houden. Of, zo blijkt uit de gesprekken die wij met onze ondernemers hebben gehad, je moet heel vasthoudend zijn, doorzettingsvermogen hebben, blijven mailen en bellen met de gemeente om alsnog TONK te krijgen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Vanaf het begin van de coronapandemie, maart 2020, hebben deze ondernemers vrijwel niets verkocht. Maar zij zijn wel druk bezig geweest om alle reizen die zij sinds september 2019 hadden verkocht, voor 2020 te annuleren of om te boeken naar later in dat jaar. Dit is kosteloos voor de consument, maar voor de reisondernemer niet kosteloos richting zijn leverancier. Vervolgens moesten deze reizen wederom worden geannuleerd of omgeboekt; tot wel 4 à 5 keer in de afgelopen 15 maanden dat nu de reissector praktisch volledig stilligt. Dat betekent dat deze ondernemers al sinds september 2019 het zonder of met lagere inkomsten moeten doen; en het eind is nog niet in zicht. Het gebruik kunnen maken van een regeling vindt de sector dan ook wel het minste.

“Wij hebben op 17 februari jl. al met minister Koolmees gesproken, waarin hij duidelijk voor ogen had dat de reissector de zwaarst getroffen sector is en dat TONK mogelijk verlichting kan brengen voor de kleinere ondernemers. In april is hierover ook met staatssecretaris Keijzer gesproken. Helaas blijft tot op heden gewenst resultaat uit voor deze kleine ondernemers. Wij hebben daarom vandaag in een brief aan minister Koolmees hem nogmaals opgeroepen te komen met een oplossing”, aldus ANVR-voorzitter Oostdam.

