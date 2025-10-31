TUI Group heeft de Nederlander Melvin Mak benoemd tot Group Director Sustainability & ESG. Vanaf 1 november 2025 leidt hij het internationale duurzaamheidsteam van de reisgigant. In zijn nieuwe functie rapporteert Mak aan Thomas Ellerbeck, lid van het Group Executive Committee en Chief Sustainability Officer van TUI Group. De afgelopen maanden vervulde Mak de rol al op interim-basis.

Foto ©TUI: Thomas Ellerbeck (links), lid van het Group Executive Committee en Chief Sustainability Officer van TUI Group, samen met Melvin Mak, Group Director Sustainability & ESG van TUI Group.

Mak geldt als een ervaren duurzaamheidsspecialist binnen de toerismesector. Al ruim veertien jaar is hij verantwoordelijk voor de duurzame transformatie van TUI: eerst als Sustainability Manager bij TUI Nederland, later als Head of Sustainability voor de Western Region en sinds 2020 als Head of Sustainability Strategy & Technology. De in Nederland geboren Mak studeerde International Tourism Management aan Tio Business University (Amsterdam) en behaalde een master Responsible Tourism aan de Manchester Metropolitan University.

People, Planet, Progres

Met de groepsoverkoepelende duurzaamheidsstrategie ‘People, Planet, Progress’ hanteert TUI een integrale aanpak waarin ecologische, sociale en economische aspecten worden samengebracht. De strategie omvat alle bedrijfsonderdelen – van hotels en luchtvaartmaatschappijen tot cruises. Voor elk onderdeel zijn ambitieuze doelen gesteld die Mak samen met de teams in de verschillende business units verder zal aansturen. Daarnaast wordt hij lid van de Sustainability Council van het concern, waarin onder meer TUI-CEO Sebastian Ebel en Chief Sustainability Officer Thomas Ellerbeck zitting hebben.

Verminderen van CO₂-uitstoot

De prioriteiten liggen onder meer bij het verminderen van CO₂-uitstoot, het realiseren van de Science Based Targets (SBTi), het vergroten van het gebruik van duurzame brandstoffen voor cruiseschepen en vliegtuigen, en de uitbreiding van hernieuwbare energie binnen het hotelportfolio. Ook de invoering van duurzame mobiliteitsconcepten en de uitvoering van de e-mobilitystrategie in bronmarkten en bestemmingen spelen een belangrijke rol.

De ‘license to operate’

“Sustainability is een kernonderdeel van TUI’s strategie en vormt de ‘license to operate’ voor de toeristische sector”, zegt Thomas Ellerbeck. “Met zijn diepgaande kennis en bewezen leiderschapskwaliteiten zal Melvin Mak een centrale rol spelen in de uitvoering van onze duurzaamheids- en ESG-roadmap en TUI’s positie als pionier in duurzaam toerisme verder versterken.”