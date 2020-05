Transavia reageert op kritiek: “Per boekingskanaal juist zeer intensief contact”

Bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen wordt er keihard gewerkt om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Van consument tot partner. TravelPro sprak Karen Kuhlman (Communicatie Specialist Transavia) over de situatie bij Transavia en legde ook enkele lezersvragen voor.

Reisprofessionals melden dat ze nog geen vouchers hebben ontvangen. Klopt dat?

“Ja dat klopt. De planning is de eerste batch deze week te versturen. Transavia kiest ervoor om eerst de website boekingen een voucher te sturen. Dit is de grootste groep. Maar voor reisorganisatie die daardoor iets langer moeten wachten hebben we de optietermijn in het boekingskanaal de partner portal van vier naar 30 dagen verlengd. Hierdoor kunnen reisorganisaties nieuwe boekingen maken met een optie van 30 dagen en vervolgens de boeking, na ontvangst van de voucher, afrekenen.”

Klopt het dat jullie eerst contact opnemen/vouchers verschaffen aan iedereen die via transavia.com heeft geboekt en vanaf 22 mei de boekingen via reisbureaus/zra’s gaan afhandelen? Iemand schrijft: “Klanten die rechtstreeks boeken, zijn eerder en beter op de hoogte dan wij als reisagent. Best armoedig.”

“De planning is de eerste batch deze week te versturen. Transavia kiest ervoor om eerst de website boekingen een voucher te sturen. Dit is de grootste groep. Naast consumenten boeken ook veel reisorganisaties via onze website. Als Transavia een vlucht heeft geannuleerd vanwege het coronavirus, ontvangt de hoofdboeker een e-mail. Is de boeking via onze website door een reisorganisatie gemaakt, wordt deze geïnformeerd. Sturen we een update de markt in dan doen we dit voor alle doelgroepen op hetzelfde moment. Afhankelijk van het nieuws, worden reisorganisaties voor geïnformeerd. Omdat partner portal gebruikers nu iets langer moeten wachten, hebben we de optie 4 dagen naar 30 dagen verlengd. Dit doen we totdat de vouchers zijn verstuurd of precies weten wanneer we de vouchers gaan versturen. Op deze manier kunnen optieboekingen worden betaald met de vouchers. Voor de overige boekingskanalen (API en groepsreizen) zijn geen fysieke vouchers van toepassing.”

Er zijn er bij die het “belachelijk lang” vinden duren voor hun klanten, aangezien die zenuwachtig beginnen te worden. Ze vinden dat ze te weinig van Transavia horen/lezen… Wat is hierop jullie reactie?

Lees de rest van het interview in de digitale editie die afgelopen verscheen en die je ook hieronder kunt lezen.

