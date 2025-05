Op donderdag 12 juni vindt de jaarlijkse Travel BBQ at the Beach plaats, een informeel netwerkevenement voor de reisbranche. Het evenement wordt georganiseerd door ANVR en Amsterdam Airport Schiphol en vindt dit jaar iets eerder plaats dan voorgaande edities.

Foto: Het team van Schiphol tijdens een van de vorige edities.

Directies, management en platformdeelnemers van reisondernemingen en luchtvaartmaatschappijen ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. De bijeenkomst biedt ruimte voor ontmoeting en gesprek in een ontspannen setting, met hapjes, drankjes en uitzicht op zee. Frank Radstake, directeur ANVR: “Het is fantastisch dat we met dit informele netwerkmoment weer de start van een mooie reiszomer kunnen gaan vieren.”