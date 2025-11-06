MSC Cruises heeft TravelXL Reisburo Katwijk benoemd tot MSC Star of the Month voor de maand oktober.

Met deze maandelijkse erkenning zet de rederij reisagenten in het zonnetje die zich onderscheiden door uitstekende verkoopresultaten, professionele inzet en zichtbaar enthousiasme in de promotie van MSC Cruises. TravelXL Reisburo Katwijk realiseerde in oktober niet alleen een sterke omzetgroei, maar wist bovendien met veel passie en overtuiging te laten zien dat cruisen met MSC voor een brede doelgroep aantrekkelijk en toegankelijk is.

Enorm divers product

“We zijn ontzettend blij met deze titel”, vertelt Roeland van den Oever van TravelXL Reisburo Katwijk. “MSC Cruises biedt een enorm divers product: van gezinsvriendelijke cruises tot luxe cruise-ervaringen. Dat maakt het voor ons extra leuk om met MSC samen te werken – er is voor iedere klant wel een passende MSC cruise.”

“TravelXL Reisburo Katwijk heeft deze erkenning dubbel en dwars verdiend,” zegt Daniel Kruithof, Sales Executive bij MSC Cruises. “Ze zijn niet alleen een sterke verkooppartner, maar ook een betrouwbare en plezierige relatie. Hun enthousiasme en kennis van ons product maken hen tot echte ambassadeurs van het merk MSC.”

Op de foto (v.l.n.r.): Linda Rovers, Lisa Beentjes, Roeland van den Oever en Daniel Kruithof.