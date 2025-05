Deze zomer lanceert TRAVel Media een nieuwe editie van TravJobs, hét carrièreplatform voor de reisbranche. Met zowel een magazine als een compleet vernieuwde website brengt TravJobs werkgevers in contact met ruim 8.000 reisprofessionals en 1.200 studenten van toeristische opleidingen.

De zomer is hét moment waarop veel mensen nadenken over hun carrière. TravJobs speelt daarop in met een krachtig platform waar reisorganisaties zich kunnen presenteren aan de arbeidsmarkt van vandaag én morgen.

Waarom meedoen?



Organisaties kunnen zichzelf profileren als werkgever in de printbijlage van TravMagazine (verspreiding: 4 juli), én online via TravJobs.nl, TravMagazine.nl, Travelpro.nl, sociale media én het intranet van toeristische opleidingen. Ook is er extra distributie tijdens diploma-uitreikingen van onder andere BUAS, Saxion, InHolland, NHL Stenden en TIO.

Wat biedt TravJobs?

– Een A5-pagina in het magazine met ruimte voor visie, cultuur en carrièremogelijkheden

– Inclusief QR-code naar actuele vacatures

– Online zichtbaarheid én korting of gratis plaatsing van vacatures

– Trends en ontwikkelingen op de reisarbeidsmarkt

– Gericht bereik onder professionals en studenten

Meer informatie

Mail naar sales@travelmedia.nl of bezoek TravJobs.nl voor alle mogelijkheden en tarieven. Benieuwd naar de succesvolle editie van 2024? Bekijk hieronder of hier de digitale versie!