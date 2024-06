TUI komt vandaag met extra aantrekkelijke voorwaarden. De reisorganisatie laat weten dat er geen aanbetaling vereist is voor alle boekingen, gemaakt vóór 30 juni 2024.

Dit geldt algemeen voor alle nieuwe boekingen, met uitzondering van ticket only, in de TUI verkoopkanalen. Deze uitzonderlijke en tijdelijke actie kwam tot stand nadat de Duitse touroperator FTI het faillissement aanvroeg.

Nóg aantrekkelijker

“We weten hoe belangrijk het is om samen met gezin, partner, vrienden of solo te genieten van een zomervakantie. Daarom zetten we in dit regenachtige begin van de zomer een extra tandje bij om het nog aantrekkelijker te maken om nu te boeken. We zullen de komende dagen samen met de hoteliers op de bestemmingen nog meer interessante aanbiedingen samenstellen, en we vragen geen aanbetaling voor reizen geboekt voor 30 juni.” zegt Arjan Kers (CEO TUI Nederland en België).

Garantie

Naast deze tijdelijke actie biedt TUI het hele jaar door een laagste prijs garantie. “Met deze garantie betaalt TUI het verschil, inclusief een extra korting terug als de klant ergens anders dezelfde vakantie tegen een lagere prijs vindt. Het aanbod is beschikbaar op alle verkooppunten, de ‘niet aanbetalen-actie’ is alleen van toepassing op boekingen gemaakt bij de TUI reisbureaus, TUI at Home zelfstandige reisagenten of de TUI website”, aldus de reisorganisatie.