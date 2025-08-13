TUI Group heeft een uitzonderlijk derde kwartaal achter de rug, met de beste resultaten ooit behaald in deze periode. De groepsomzet steeg naar 6,2 miljard euro (vorig jaar: 5,8 miljard euro).

Uit de door TUI gedeelde cijfers blijkt dat de onderliggende EBIT van de groep aanzienlijk groeide naar 321 miljoen euro (vorig jaar: 232 miljoen euro), een record voor het derde kwartaal. De netto schuld van de groep is in dit kwartaal licht gedaald.

Sterk

“Het derde kwartaal en de eerste negen maanden van het boekjaar 2025 waren sterk. Onze strategie werpt zijn vruchten af. We profiteren van ons geïntegreerde en gediversifieerde bedrijfsmodel en zijn erin geslaagd de seizoensinvloeden van de groep verder te verminderen”, laat Sebastian Ebel (CEO TUI Group) weten in het bericht.

Meer producten aanbieden

“We versnellen de transformatie van het Markets + Airline-segment (touroperator, retail en TUI Airline) door gestandaardiseerde, wereldwijde platformen te implementeren die winstgevende groei genereren en onze kostenbasis verlagen. Dit betekent dat we onze bestaande en nieuwe klanten meer producten op meer bestemmingen wereldwijd kunnen aanbieden.” Ebel laat weten dat TUI blijft vertrouwen op de bewezen verkoopkracht van de eigen en partnerreisbureaus.

5,9 miljoen klanten

Het aantal klanten steeg naar 5,9 miljoen. Holiday Experiences, waar hotels, cruises en excursies onder vallen, behaalde een recordwinst, maar ook cruises deden het uitzonderlijk goed met een winst van 143 miljoen euro (vorig jaar: 91 miljoen euro). Dit kwam door veel vraag en de inzet van nieuwe schepen zoals de Mein Schiff 7 en Mein Schiff Relax. Alle achttien schepen waren volop in gebruik. TUI Musement, dat excursies en transfers regelt, verkocht 3 miljoen ervaringen, een stijging van 8 procent.



Foto: Sebastian Ebel