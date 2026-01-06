We nodigen je met liefde uit voor een onvergetelijk event vol inspiratie en verrassingen!

Stap binnen in een feestelijke ambiance en laat je meevoeren naar de zonnige sferen van Curaçao. Het wordt een gelegenheid om je netwerk uit te breiden en waardevolle contacten te leggen met vertegenwoordigers van onze prachtige hotels en partners op het eiland.

Datum en tijd: 12 januari van 16.30 tot 21.00 uur

Locatie: Molen van West Gillis van Ledenberchstraat 78, 1052 VK Amsterdam

PROGRAMMA

Ga op speeddate met onze partners: · Acoya Curaçao · Central Dive · Corendon Hotels · Courtyard · Curaçao Marriott Beach Resort · Dolphin Suites · Dreams Curaçao · LionsDive Beach Resort · Morena Eco Resort · Renaissance Wind Creek · Samurai Curaçao · Scuba Lodge · The Kontiki Fine Dining Experience met entertainment van Gillord Pisas Happy Hour

Meld je hier direct aan.