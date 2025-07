Ter ere van het 60-jarig bestaan van Transavia dit jaar arriveert morgen, vrijdag 25 juli, rond 15:00 uur een bijzonder vliegtuig op Schiphol: een Airbus A321neo in retro-uitvoering.

Na aankomst maakt het toestel een ronde over de luchthaven en parkeert vervolgens op standplaats D2. Vanaf het Panoramaterras is dit uitstekend te zien voor iedereen die dit bijzondere moment wil meemaken.

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “Deze retro-Airbus laat met trots zien waar Transavia vandaan komt en waar we naartoe gaan: vooruit, met ambitie en aandacht voor verduurzaming. Al 60 jaar maken we vliegen toegankelijk voor iedereen. Jaarlijks reizen meer dan 9 miljoen passagiers met Transavia, vaak voor vakantie of om familie in het buitenland te bezoeken. En dat blijven we doen; vandaag, morgen en in de toekomst.”

Nieuwe generatie vliegtuigen

De retro-Airbus markeert niet alleen het jubileum, maar ook een volgende stap in de vlootvernieuwing. Transavia vervangt alle Boeing 737’s geleidelijk door stillere en zuinigere Airbus A320neo’s en A321neo’s. In 2031 is de volledige vloot vernieuwd. De keuze voor Airbus is bewust gemaakt vanwege de innovatieve technologie, stillere gebruik, het lagere brandstofverbruik en de verminderde CO₂-uitstoot.

Aankomst op Schiphol

Het toestel vertrekt om 14.00 uur vanaf Hamburg Finkenwerder Airport en landt rond 15.00 uur op Schiphol. Het vluchtnummer is HV1965, een verwijzing naar het jaar waarin Transavia is opgericht. Ontwerper Thijs Postma, die inmiddels 92 jaar is, is bij de aankomst aanwezig om zijn ontwerp van toen op de techniek van nu met eigen ogen te bewonderen.

Faro eerste bestemming

De Airbus is klaar om ingezet te worden voor het hoogseizoen. Morgen om 18.20 uur vertrekt het vliegtuig als vlucht HV5357 naar de populaire bestemming Faro. Later op de avond keert het terug naar Schiphol als HV5358.