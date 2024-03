In de tweede helft van 2024 heeft Untamed Travelling wederom twee spectaculaire studiereizen op het programma staan en jij als reisprofessional kunt deelnemen!

Met veel enthousiasme kondigen we bij deze aan dat we een prachtige studiereis hebben samengesteld naar zinnenprikkelend en veelzijdig India en naar het unieke en onbekende wildparadijs Zambia.

Geschiedenis, kunst en cultuur

Eind september neemt Untamed Travelling je graag mee naar het betoverende Rajasthan, een staat overladen met eeuwenoude geschiedenis, kunst en cultuur. De prachtige artistieke forten, paleizen en tempels in de levendige kleurrijke steden zullen je sprakeloos achterlaten. “We verblijven in luxe paleishotels en er is veel aandacht voor gastronomie.” Eigen bijdrage: € 1495.

Ongerepte wildernis

Of reis jij eind oktober af naar de ongerepte wildernis van Zambia, dé Untamed-bestemming bij uitstek? “Dit is een reis voor de liefhebber van Afrika die niet terugdeinst voor een beetje actieve ontspanning en inspanning, gecombineerd met de inmiddels welbekende Untamed allure en verblijf in unieke lodges en tented camps.” Eigen bijdrage: € 1995.

Eigen bijdrage terugverdienen

“Untamed Travelling investeert graag in jou. Daarom kun je je eigen bijdrage aan deze studiereis terugverdienen.” Voor meer informatie over deze voorwaarden, het programma’s en de exacte data, houd de Facebookgroep Untamed Travelling voor reisprofessionals in de gaten. Wil jij deelnemen aan één van deze studiereizen? Laat ons dan weten wat je motivatie is en meld je aan t/m zondag 31 maart 2024 door een mail te sturen naar marketing@untamedtravelling.com.