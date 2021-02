Vakantie beurs en Tanzan-ia

De sneeuw en het ijs hebben toch nog een beetje wintersport(‘vakantie’) naar Nederland gebracht. Zal dat vrije (vakantie)gevoel, de kou en de berichten dat steeds meer mensen in ons eigen land en de landen om ons heen zijn ingeënt er ook voor zorgen dat de Nederlander aan de (warme) zomervakantie in het buitenland gaan denken?

Inspiratie is dit jaar in ieder geval niet verkrijgbaar op de beursvloer in Utrecht. Naast de reissector is ook de evenementensector beurs geslagen door het coronavirus. Maar goed, een gok op het niet doorgaan van de Vakantiebeurs had niet veel geld opgeleverd. Het doorgaan van een fysieke Vakantiebeurs was toch wel de omgekeerde wereld geweest.

Zal de online Vakantiebeurs een ‘vergeefse’ reis worden of weet de organisatie er toch nog iets van te maken? Misschien is er wel een investeerder die iedereen die een kaartje voor de beurs koopt een VR-bril cadeau wil doen. Het maakt de beleving absoluut een stuk mooier. Alsof je de vissen onder water écht kan aanraken, alsof je écht op een cruiseschip loopt, alsof je écht door de bergen wandelt of alsof je écht op het strand ligt. De hele dag van bestemming naar bestemming hoppen, waar je wordt getrakteerd op lokale lekkernijen en op het eind met z’n allen naar het Vakantiebeurs VR Festival (met Voyago biertje?). Schelte Meinsma, een bekende voor de reissector, organiseerde vorig jaar nog Kingsday VR Festival. Idee?

Ps. Wie écht op reis wil, kan naar Tanzania. Het land liet weten dat toeristen welkom zijn en dat er geen coronadoden meer zijn geteld. Kunnen de touroperators, die ‘stiekem’ in het voorjaar al op studie-/persreis wilden gaan naar het (toen oranje) land nu zonder zorgen die kant op. Je zou je bijna afvragen waarom het zolang duurt voordat de eerste corridor naar dit prachtige land wordt geopend?

Gelukkig laat de reissector zich er niet toe verleiden om met nepcijfers toch bepaalde bestemmingen aan te gaan bieden, want iedereen weet; al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel. En in Engeland mag je dan, als ze erachter komen dat je bij de douane niet de waarheid spreekt, tien jaar brommen.

Of je nou in Nederland, Tanzania of het Verenigd Koninkrijk bent, fysiek, in gedachten of met VR-bril, het is overal maar een ijskoude, kille bedoeling. Tijd dat de wereld een beetje ontdooit.

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

Deze column en andere artikelen vind je ook in TravelPro #6 van 12 februari jl.

