Het Vakantie Festival gaat samenwerken met Justcurious uit Haarlem. Dit creatieve bureau, opgericht door Nicole van den Bosch en Luc de Nijs, zal zowel het festivalteam als de exposanten ondersteunen bij het creëren van unieke belevingen door middel van innovatieve activaties en marketingacties.

Justcurious staat bekend om haar expertise in conceptontwikkeling en gamification. Het team van creatieve geesten met wortels in creatie en techniek bedenkt oplossingen voor diverse vraagstukken, waarbij ‘omdenken’ hun kracht is. Ze verbinden bedrijven met hun medewerkers en/of klanten door middel van interactieve en creatieve concepten, waarbij ‘learning by doing’ centraal staat.

Nicole van den Bosch, mede-eigenaar van Justcurious, deelt haar enthousiasme over de samenwerking: “Het Vakantie Festival sluit naadloos aan bij onze expertise. We omarmen dit evenement en dragen het een warm hart toe. Het biedt ons de perfecte gelegenheid om onze creativiteit in te zetten en bij te dragen aan een onvergetelijke ervaring voor zowel exposanten als bezoekers. Wat het concept volgens mij sterk maakt, is de kracht van SAMEN: zowel het team van Vakantie Festival én de betrokken partijen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Dit zorgt niet alleen voor innovatieve oplossingen, maar ook voor duurzame impact en betrokkenheid”

T.J. van Apeldoorn en Frits Kuijper, oprichters van het Vakantie Festival, benadrukken het belang van deze samenwerking: “We zijn erg blij dat Justcurious met ons in zee gaat. Uit de vele gesprekken die we hebben gevoerd met mogelijke exposanten, komt duidelijk naar voren dat men op het gebied van activatie en beleving toch de nodige ondersteuning kan gebruiken. We geloven er sterk in dat iedereen moet blijven doen waar hij goed in is binnen zijn eigen vakgebied. Justcurious is expert op het gebied van creatie en het toevoegen van beleving aan onder andere evenementen. We hebben er alle vertrouwen in dat de combinatie van onze twee merken ervoor zal zorgen dat we exposanten, groot en klein, kunnen ondersteunen bij het toevoegen van activatie en beleving aan het Vakantie Festival.”