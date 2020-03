Van der Heijden (Corendon): “Bij het doemscenario verwacht ik overheidsmaatregelen, anders valt de hele reissector om”

“We gaan er vanuit dat wanneer er sprake is van een doemscenario dat er overheidsmaatregelen worden genomen die ons gedurende die tijd kunnen helpen. Bijvoorbeeld uitstel van bepaalde betalingen of niet onmiddellijk hoeven terug te betalen wanneer vakanties moeten worden geannuleerd. Anders valt de hele reis- en luchtvaartsector om. Stel je voor dat KLM niet meer zou mogen vliegen op talloze bestemmingen, dan wordt het echt een heel erg serieus probleem”, dat zei Steven van der Heijden (CEO Corendon) gisteravond in het programma Jinek op RTL 4.

Aan het eind van het gesprek ging Eva Jinek in op het doemscenario, dat Frank Oostdam (directeur ANVR) haar in een vorige aflevering had voorgespiegeld. Oostdam had haar laten weten dat het doemscenario is dat Nederlanders worden geweigerd door andere landen om de reden dat er hier een corona-uitbraak is. Op de vraag of dat voor Corendon ook een doemscenario zou zijn, laat Van der Heijden weten: ““Ja, dat is een scenario waarop we helemaal niemand meer op vakantie kunnen laten gaan. Dan droogt het op. Dat is inderdaad het meest extreme doemscenario. We gaan er vanuit dat wanneer dat gebeurt er dan overheidsmaatregelen worden genomen die, ons gedurende die beperkte tijd dat dat zou gelden, kunnen helpen. Bijvoorbeeld uitstel van bepaalde betalingen of niet onmiddellijk hoeven terug te betalen wanneer vakanties moeten worden geannuleerd. Anders valt de hele reissector en luchtvaartsector om. Stel je voor dat KLM niet meer zou mogen vliegen op talloze bestemmingen, dan wordt het echt een heel erg serieus probleem.”

#jinek Geen stricte maatregelen aub O jee dan valt de reis- en luchtvaartindustrie om. Dat is erg. #Corendon spreekt. De mobiliteit is de oorzaak van de wereldwijde verspreiding van het #COVID2019 — Paul Reus (@Paulus_2) March 10, 2020

Bij #Jinek hoopt #corendon op financiële tegemoetkoming vanuit de overheid wanneer de boel op slot gaat. Deze tafelgast heeft dan gewoon brood op de plank! Wij als kleine horeca ondernemer moeten waarschijnlijk alles zelf weer dragen. #corona #fingerscrossed — Ester Verkerk (@esterverkerk) March 10, 2020

“Gelukkig zijn we het hoofdseizoen-boekingsperiode al voorbij, want dat waren december, januari en februari. Die maanden waren enorm goed, dus we hebben een enorme buffer/voorsprong ten opzichte van vorig jaar. Anders was de ramp voor ons als reis- en luchtvaartsector nog groter geweest”, zo laat Van der Heijden weten op de vraag hoe groot de schade is op dit moment. “Maar er wordt momenteel duidelijk minder geboekt. Een klein voordeel is nog wel dat we in de winterperiode zitten, dus we hebben nog niet heel erg veel vluchten. Na 1 april, als we de zomer ingaan, dan gaat dat veranderen. We kijken op dagelijkse basis naar onze vluchtschema’s en waar nodig vluchten verminderen, vluchten combineren, bestemmingen combineren en inspelen op het hele grillige boekingspatroon.”

“Kunnen we nog op vakantie? Dat is de vraag die iedereen heeft die jou ziet zitten”, zo laat Jinek aan Van der Heijden weten. “Het zou natuurlijk heel raar zijn als ik zou zeggen dat mensen niet meer op vakantie zouden kunnen”, waarop Jinek laat weten: “Ik verwacht van jou een verstandig antwoord. Los van je sector.” Van der Heijden: “Laat ik het zo zeggen. Onze klanten zijn verstandig en daar doen we niet veel aan. Zij bepalen zelf of ze op vakantie gaan of niet. Vandaag boekten wij nog 700 vakanties, normaal zou dat 1.100 zijn geweest. Dat is vooral voor de zomer, maar ook nog last minute. Er zijn natuurlijk bestemmingen bij die mensen niet meer boeken, waaronder Italië. Hoewel we vandaag nog steeds veertien klanten hadden die voor later in het seizoen gewoon Italië hebben geboekt.” Jinek: “Dat zijn de lefgozers.” Van der Heijden: “Nee, dat zijn de mensen die denken: als het daar alsnog mis is dan krijgen we wel een alternatief aangeboden, dan gaan we niet of dan . Nederlanders reageren gelukkig heel erg nuchter. We zien dat het er in andere landen veel heftiger aan toegaat. In Denemarken hebben alle skigebieden in Oostenrijk een negatief reisadvies. Dat is in Nederland gelukkig heel anders. We zien hier dat mensen bijvoorbeeld naar Curaçao willen. Zij weten van de virologen dat het virus niet tegen warmte kan, dus die beslissen om naar een warme bestemming te gaan.” Bekijk hieronder het gesprek tussen Van der Heijden en Jinek

