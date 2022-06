Van Deursen (Prijsvrij/D-reizen): “Sneu verhaal wat Benschop zegt”

Deel dit artikel

“Ik heb de persconferentie met angst bekeken. Het feit dat er geen duidelijkheid komt, betekent dat wij een tsunami aan vragen krijgen. De problemen van Schiphol komen bij ons op het bordje. Ik vond het een sneu verhaal dat Benschop zegt dat ze er alles aan doen en dat het rot is voor iedereen”, aldus Marc van Deursen (Prijsvrij/D-reizen) gisteravond bij het televisieprogramma Khalid & Sophie.

“Ik denk eerlijk gezegd dat Schiphol al veel eerder deze problemen zag uitkomen. De slots zijn al veel eerder uitgegeven en het is niet zo dat er in de tussenliggende periode vluchten zijn bijgekomen. Schiphol heeft het al lange tijd zien aankomen. Je verwacht na de meivakantie dat er actie wordt ondernomen.”

“Wij hebben tijdens de problemen in de meivakantie een extra kantoor geopend in Amerika, zodat we mensen ook tijdens de nacht aan het werk hadden. Ik moet nu constateren, ook naar aanleiding van de persconferentie dat Schiphol heel weinig heeft gedaan. Dat is heel zuur. Wij moeten mensen gaan omboeken, dat duurt ontzettend lang en er komt heel veel werkdruk bij onze mensen.”

“Grote detacheerders zeggen dat ze best wel mensen kunnen leveren, maar er moet meer voor worden betaald. Daarop is door Schiphol weinig actie ondernomen. Voordat mensen nu aan de slag kunnen is het drie tot vier weken later, dan is de zomervakantie al volop aan de gang. Het blijkt wel dat het een financiële kwestie is. Kijk naar de gesprekken die Schiphol moet voeren met de vakbonden. Schiphol had daar veel eerder actie moeten ondernemen. Ik vond het een sneu verhaal dat Benschop zegt dat ze er alles aan doen en dat het rot is voor iedereen. Uiteindelijk zorgt de problematiek die bij Schiphol speelt veel nog grotere problemen bij touroperators en reisorganisaties. De persconferentie is een schot voor de boeg, waarmee ze willen zeggen; boek even niet, dan kunnen wij het allemaal onder controle houden.”

“We moeten afwachten tot er duidelijkheid is welke vluchten er wel en niet doorgaan. Dat geldt voor alle reisbedrijven. Wij nemen contact op met de klanten op het moment dat er duidelijkheid is. Het gaat impact hebben op last minute boekingen, dat er minder beschikbaarheid is. Hopelijk blijven de boekingen op vluchten die staan redelijk veilig.”

Bekijk hier de volledige aflevering van Khalid & Sophie en bekijk hier de livestream van de persconferentie.

Author Arjen Lutgendorff