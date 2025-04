25 jaar geleden begon Van Verre op een zolderkamer in Monnickendam, met het samenstellen van reizen naar Indonesië, Thailand en Vietnam. Een bescheiden begin, maar met een grote passie voor de wereld.

Inmiddels, een kwart eeuw later, werken er 48 collega’s en biedt Van Verre reizen aan naar meerdere landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Oceanië. En niet alleen Van Verre viert een mijlpaal, want ook Special Traffic, het retailmerk, bestaat dit jaar vijf jaar.

Alicante

Om beide jubilea te vieren, reisde het hele team onlangs af naar het zonnige Alicante in Spanje. Tijdens deze feestelijke reis stapten ze op de fiets om de stad te verkennen, leerden sommigen de fijne kneepjes van het paella maken en trok een andere groep te voet naar het kasteel van Santa Bárbara. De kers op de taart? Een sfeervolle feestavond met live saxofoonmuziek en flamencodanseressen.

25 jaar

“Deze reis was niet alleen een moment van ontspanning, maar bracht ons ook als team dichter bij elkaar en was een viering van alles wat we samen hebben opgebouwd in de afgelopen 25 jaar”, aldus Jur Nijman (directeur van Van Verre). “Het was een geweldige ervaring, die onze verwachtingen heeft overtroffen. We kijken met trots terug én vol enthousiasme vooruit naar de toekomst. Met 25 jaar aan ervaring in onze rugzak, blijven we doen waar ons hart ligt: het organiseren van onvergetelijke verre reizen, met persoonlijke aandacht en oog voor kwaliteit en detail. Nu, en de komende 25 jaar.”