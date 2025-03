Vasthouden aan oude patronen of veranderingen realiseren?

De organisatie van het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2025, dat vandaag plaatsvond bij de Breda University of Applied Sciences, kan terugkijken op een geslaagde editie. Met bezoekers uit alle hoeken van de sector werd er dieper ingegaan op het thema ‘Toerisme in Transformatie: Business as Unusual’.

Foto: Perry Hobson, Stanislav Ivanov, Marco van Leeuwen, Willy Legrand en Ramon Vullings.

“Wat kun je doen in contact met bedrijven en klanten om de verandering te realiseren – de verandering waar we zo dringend naar op zoek zijn? Dit is de kans om een nieuwe richting op te gaan. Dat is waarom we hier samen zijn”, aldus dagvoorzitter Marco van Leeuwen (Education Manager en Lecturer Travel Industry Academy for Tourism bij Breda University of Applied Sciences).

Aanpassen en vernieuwen

Volgens Perry Hobson, Director Academy of Tourism aan Breda University of Applied Sciences, staat de toerismebranche voor een fundamentele verandering. “We moeten ons aanpassen en vernieuwen. De ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar zijn niets vergeleken met de shift die ons de komende decennia te wachten staat.” Hobson wees tevens op de terugloop van de instroom in toerismeopleidingen, terwijl de sector juist nieuw talent nodig heeft. “Het aantal studenten dat voor een toerisme-opleiding kiest, daalt jaar na jaar…”

Lees het volledige artikel op TRAVELNEXT.nl.