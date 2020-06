Verbolgen Corendon: “Oranje-reisadvies Turkije geen directe relatie met gezondheidssituatie”

Het kabinet gaf vandaag een afkeurende reactie op het nieuws dat Corendon vanaf 10 juli weer naar Turkije gaat. Het land heeft momenteel nog een ‘oranje’ reisadvies. Minister-president Rutte gaf in zijn wekelijkse persconferentie desgevraagd aan dat hij het initiatief onverstandig en onverantwoord vindt. “De onverwacht felle reactie vanuit het kabinet hebben ons doen besluiten om het overleg aan te gaan. Dat zullen we in de komende dagen gaan doen. Op basis daarvan zullen wij een definitief besluit nemen”, zegt Corendon. Daarnaast spreekt de touroperator over oneerlijke concurrentie.

Kern van de discussie is het ‘oranje’ reisadvies, waarbij de overheid niet-noodzakelijke reizen afraadt. Dit advies geldt echter voor alle landen buiten Europa. Corendon: “We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit een generiek besluit is dat geen directe relatie heeft met de feitelijke gezondheidssituatie in de individuele landen. En daarmee ook niet met de Turkse toeristische gebieden. Uit alle ons ter beschikking staande bronnen ontstaat het beeld dat in de Turkse kustgebieden sprake is van een laag aantal besmettingen en daarmee vergelijkbaar met vele Europese landen die wel een versoepeld reisregime kennen met een ‘geel’.”

Oneerlijke concurrentie

Daarnaast zegt Corendon te constateren dat er een fundamenteel oneerlijke concurrentie ontstaan is. “Turkse vakantie-airlines als Pegasus en Sun Express voeren in de komende tijd veelal dagelijkse vluchten uit tussen Nederland en Turkije. Voornamelijk naar Istanbul, maar in toenemende mate ook naar vakantiebestemmingen als Antalya en Izmir. Hen wordt geen strobreed in de weg gelegd en we zien in toenemende mate consumenten die graag bij ons een vakantie naar Turkije hadden willen boeken, uitwijken naar deze maatschappijen voor een losse vlucht, waarbij ze vervolgens het hotel elders boeken. Deze vluchten worden vrijwel uitsluitend geboekt door vakantiegangers en aan hen wordt – noch bij boeking, noch op Schiphol – gevraagd om welke reden ze reizen. Wij constateren bovendien uit eigen waarneming dat passagiers van deze vluchten in het algemeen probleemloos Nederland binnengelaten worden zonder hen zelfs maar te wijzen op de dringend geadviseerde thuisquarantaine. Ook de KLM start langzaam weer haar netwerk op met vluchten van en naar tientallen landen waar het reisadvies eveneens ‘oranje’ is, met inbegrip van dagelijkse vluchten naar Istanbul vanaf 4 juli. Datzelfde geldt voor Turkish Airlines die nu al dagelijks vanuit Istanbul vliegt. Vluchten van en naar al deze bestemmingen kunnen probleemloos geboekt worden door vakantiegangers. Datzelfde geldt voor vluchten van en naar bestemmingen binnen Europa die nog een ‘oranje’ reisadvies kennen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Vluchten vanuit Stockholm komen zelfs aan op een zogenaamde ‘Schengen-gate’, waardoor er niet eens sprake is van enige grenscontrole.”

Schrijnend

De reisbranche is een van de bedrijfstakken die het hardst geraakt wordt door de coronacrisis. Al in een kabinetsbrief van medio maart werd aangegeven dat het kabinet erkent dat de reisbranche tot de meest getroffen sectoren behoort en zegde toe met specifieke compensatiemaatregelen te komen. Tot op heden is deze toezegging niet ingevuld. “Nu we als reiswereld weer langzaam kunnen opstarten is het des te schrijnender om te constateren dat de opstart naar belangrijke vakantiebestemmingen als Turkije blijkbaar wel mogelijk is voor Turkse low-cost vakantievliegers, KLM en Turkish Airlines maar niet voor Corendon dat tracht om op een uiterst zorgvuldige wijze, ook in de communicatie naar haar klanten, haar activiteiten weer op te starten.”

