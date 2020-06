Corendon hervat vanaf 10 juli reizen naar ‘oranje’ Turkije

Corendon begint vanaf vrijdag 10 juli weer met het uitvoeren van vakantievluchten naar Antalya, Bodrum en Dalaman in Turkije, ondanks dat het reisadvies nog op ‘oranje’ staat. Het ministerie is ‘not amused’. “We zijn ervan overtuigd dat het verantwoord is, hebben er goed onderzoek naar gedaan. Maar we gaan er ook vanuit dat het reisadvies voor Turkije voor 10 juli wordt versoepeld”, zegt Steven van der Heijden (CEO Corendon).

Op basis van onderzoek onder de eigen klanten, heeft de reisorganisatie vastgesteld dat het overgrote deel van hen graag deze zomer wil afreizen naar Turkije, ondanks het feit dat het Nederlandse reisadvies voor het land nog niet is versoepeld. Omdat het reisadvies vooralsnog op ‘oranje’ staat, zal Corendon haar klanten die een vakantie naar Turkije hebben geboekt benaderen en vragen of ze daadwerkelijk op vakantie willen of liever omboeken naar een andere bestemming of naar een latere vertrekdatum. De beslissing om de vluchten naar Antalya, Bodrum en Dalaman te hervatten, is genomen na intensief overleg met de Turkse autoriteiten. Het aantal coronabesmettingen in de gebieden waar Corendon haar vakantiegangers onderbrengt is zeer laag en op Turkse vliegvelden en in de toeristische hotels gelden strikte protocollen om het welzijn en de gezondheid van de gasten te waarborgen. De medische voorzieningen in de toeristengebieden in Turkije staan op een hoog niveau en de Nederlandse ziektekostenverzekering is in Turkije geldig, ook in het uiterst onwaarschijnlijke geval dat vakantiegangers besmet zouden raken.

Oranje reisadvies

Momenteel geldt er in Nederland nog een ‘oranje’ reisadvies voor geheel Turkije. Dat betekent dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken alle niet-essentiële reizen naar Turkije afraadt. “Het heeft er alle schijn van dat dit advies niet gebaseerd is op de gezondheidssituatie in de Turkse badplaatsen, maar het gevolg is van het algemene beleid om voor alle landen buiten Europa – met uitzondering van de Caribische landen binnen ons eigen koninkrijk – vooralsnog het reisadvies op oranje te houden. Het lage aantal besmettingen in en om de Turkse badplaatsen, zou een versoepeling van het reisadvies rechtvaardigen zoals dat inmiddels ook voor vrijwel alle zuidelijke vakantielanden binnen de Europese Unie het geval is”, laat de reisorganisatie weten.

Gratis test of thuisquarantaine

Zolang er sprake is van een oranje reisadvies, moeten Nederlanders die terugkeren uit Turkije twee weken in thuisquarantaine. Om dit te vermijden, biedt Corendon haar klanten de mogelijkheid om een dag voor vertrek uit Turkije of direct na de terugvlucht een gratis corona pcr-test te ondergaan. Als het virus niet wordt aangetroffen, is thuisquarantaine – volgens Corendon – niet nodig. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hier echter verbaasd over. “Een test is een momentopname. Als iemand bijvoorbeeld zonder klachten uit het vliegtuig stapt, test hij hoogstwaarschijnlijk negatief. Maar dat hoeft niet te betekenen dat iemand niet besmet is. Het kabinet adviseert reizigers die uit een land met een oranje of rood reisadvies komen, zoals Turkije, te allen tijde “dringend” na terugkomst twee weken in quarantaine te gaan”, aldus het ministerie.

“Overtuigd dat het verantwoord is”

Steven van der Heijden (CEO Corendon) zegt tegen BNR: “We hebben hier goed onderzoek naar gedaan. We leggen onze klanten het in detail uit, ook als het gaat om verzekeringen. We gaan niet tegen de regels in. We doen iets wat wellicht wat ongebruikelijk is, maar hebben daar goede redenen voor. We zijn ervan overtuigd dat het verantwoord is. Maar we gaan er ook vanuit dat het reisadvies voor Turkije voor 10 juli wordt versoepeld.”

Ziektekosten- en reisverzekering

Nederlandse ziektekostenverzekeringen dekken medische kosten in het buitenland tot een maximum van het tarief in Nederland, ook als een behandeling verband houdt met het coronavirus en ongeacht het geldende reisadvies. Corendon: “De medische voorzieningen die door de Turkse overheid worden verzorgd, staan goed aangeschreven terwijl de kosten betrekkelijk laag zijn. Om die reden gaan er jaarlijks ruim een miljoen buitenlanders speciaal naar Turkije voor medische behandelingen. De meeste reisverzekeraars – inclusief de Unigarant-reisverzekering die door Corendon wordt aangeboden – verlenen ook dekking bij een oranje reisadvies behalve voor die kosten die direct verband houden met de reden waarom het reisadvies oranje is. Als dat corona is, dan dekt de reisverzekeraar die kosten niet, maar de ziektekostenverzekering dus wel. Kosten van alle andere noodzakelijke medische behandelingen die niets met corona te maken hebben, zijn wel verzekerd, net zoals alle andere normale risico’s die door de reisverzekering worden gedekt. Vakantiegangers moeten wel zorgvuldig nagaan of dit ook voor hun reisverzekering geldt.”

Turkije

“De Turkse hotels en dan met name de grote all-inclusive resorts behoren zonder twijfel tot de meest professionele vakantiehotels van het Middellandse Zeegebied. Dat betekent dat niet alleen alles in het teken staat van een onbezorgde vakantie, maar in deze bijzondere tijden ook van maximale hygiëne en veiligheid. De Turkse autoriteiten hebben zeer strikte en gedetailleerde protocollen vastgesteld waaraan ieder hotel moet voldoen. Daarin wordt onder andere geregeld dat alle publieke ruimtes nog vaker en grondiger worden schoongemaakt dan normaal en dat het overal in het hotel mogelijk is om voldoende afstand te houden van andere vakantiegangers. Om die reden kunnen ook lang niet alle kamers in de hotels worden bezet. Pas als hotels en restaurants kunnen aantonen dat ze aan alle vereisten voldoen, krijgen ze een health & safety-certificaat van de overheid. Corendon werkt uitsluitend met gecertificeerde hotels”, aldus Corendon.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.