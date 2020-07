Corendon stelt hervatting Turkije-vakanties uit

Corendon heeft besloten om in ieder geval tot 22 juli geen vakanties naar Turkije uit te voeren. Eerder kondigde de reisonderneming aan vanaf 10 juli

Dit besluit is genomen nadat vannacht een motie in de Kamer is aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de Kamer zo snel mogelijk te informeren over het beleid ten aanzien van vluchten naar risicovolle gebieden en de criteria op basis waarvan vluchten naar dergelijke bestemmingen kunnen worden gestaakt. In gesprekken eerder deze week bleek dat de overheid niet op de hoogte was van de vele tientallen wekelijkse vluchten die in de komende periode gepland staan tussen Nederland en Turkije, die met name bestemd waren voor vakantiegangers. Nu de Kamer de regering heeft opgeroepen gericht beleid te gaan voeren om dit te voorkomen zolang er een oranje reisadvies voor Turkije geldt, gaat Corendon ervan uit dat hiermee ook oneerlijke concurrentie zal worden voorkomen tussen de verschillende luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties.

Gesprekken met de overheid

In de afgelopen week heeft Corendon diverse gesprekken gevoerd met de overheid, waaronder met minister Van Nieuwenhuizen. Zowel in deze gesprekken als tijdens het vragenuurtje in de Kamer afgelopen dinsdag, heeft minister Van Nieuwenhuizen aangegeven niet op de hoogte te zijn geweest van het grote aantal vluchten dat in de komende tijd tussen Nederland en Turkije gepland staat. Nu dat wel het geval is en de betreffende motie door de Kamer is aangenomen, zal op korte termijn moeten worden beoordeeld welke gezondheidsrisico’s hiermee gepaard gaan en welke maatregelen hierbij passen. Minister van Nieuwenhuizen heeft aangegeven dat in dit specifieke geval zelfs een vliegverbod tot de mogelijkheden behoort.

Reisadvies voor Turkije

Corendon heeft nu besloten de uitvoering van haar vakanties naar Turkije in ieder geval op te schorten tot 22 juli en zal haar klanten hier vandaag over informeren. Voor de reizen naar Turkije na deze datum volgt Corendon het reisadvies en zal pas weer reizen gaan uitvoeren nadat het reisadvies is versoepeld. Daarbij wordt er wel van uitgegaan dat ook andere luchtvaartmaatschappijen geen vluchten naar en vanuit Turkije zullen aanbieden die specifiek op vakantiegangers zijn gericht zolang er sprake is van een oranje reisadvies.

Reisadvies ook mogelijk voor regio’s

Deze week is het reisadvies voor Portugal verscherpt voor de regio’s Lissabon en Porto. Voor belangrijke vakantiegebieden als de Algarve is het reisadvies niet aangepast waardoor vakantiereizen naar deze gebieden gewoon mogelijk blijven. Nu er blijkbaar ook binnen individuele landen weer reisadviezen kunnen worden aangepast voor specifieke regio’s, roept Corendon de overheid op om ook in het geval van Turkije deze optie te overwegen gezien het lage aantal gerapporteerde besmettingen in de Turkse toeristische kustgebieden.

