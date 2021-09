Versoepelingen reisadviezen buiten EU niet op korte termijn te realiseren

Deel dit artikel











Vanochtend heeft de ANVR een gesprek gehad met Buitenlandse Zaken over de wens tot aanpassing van de huidige reisadviezen voor landen buiten de Europese Unie. De ANVR is blij dat Buitenlandse Zaken laat weten serieus te kijken naar de mogelijkheden en de argumenten van de reissector om te komen tot een meer open wereld, maar is teleurgesteld over het feit dat deze niet op heel korte termijn te verwachten zijn.

Nu de landen binnen de EU inmiddels weer bereisd kunnen worden met inachtneming van de maatregelen vanuit de Nederlandse overheid en de ontvangende bestemmingslanden, ligt het voor de hand -aldus de ANVR- dat ook de stap gezet gaat worden naar de aanpassing van reisadviezen voor landen buiten Europa. Inmiddels is namelijk 85% van de Nederlandse bevolking boven 18 jaar volledig gevaccineerd. “Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat zij serieus kijken naar de argumenten van de reissector om te komen tot versoepelingen. Zij willen dit afstemmen in een breder gremium, zodat zij komen tot een overwogen beoordeling als het gaat om de gezondheidsrisico’s. Zij verwachten binnen afzienbare tijd, hopelijk in het najaar, te kunnen komen tot een andere beoordeling dan de huidige, met versoepelingen tot gevolg.”

De ANVR is teleurgesteld dat deze versoepelingen niet op kortere termijn te realiseren zijn en vindt het dan ook ongepast dat de financiële steunmaatregelen toch worden stopgezet per 1 oktober. “Het kabinet heeft inderdaad aangegeven dat de steunmaatregelen stoppen per 1 oktober, maar vanuit het oogpunt dat de economie inmiddels weer aantrekt en dus steun niet meer nodig is. Dat geldt nog steeds niet voor de reissector en zeker niet voor de verre reizenspecialisten. De ondernemers in de reisbranche komen ‘met de handen op de rug gebonden’ nog niet aan ondernemen toe. De ANVR begrijpt dat reisondernemingen, vooruitlopend op de mogelijke aanpassingen in het najaar met inachtneming van alle te nemen maatregelen, reeds nu overgaan tot uitvoering van reizen naar oranje bestemmingen in geval dat zij de reis goed en veilig kunnen verzorgen”, aldus de brancheorganisatie.

Author Sharon Evers

