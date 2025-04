In Barcelona hebben activisten zondag een toeristenbus bij de beroemde Sagrada Familia tot stilstand gebracht en bestookt met waterpistolen. Met deze actie wilden zij aandacht vragen voor de negatieve gevolgen van massatoerisme in de stad. De politie was snel ter plaatse en wist grotere incidenten te voorkomen.

De actie werd georganiseerd door verschillende buurtverenigingen die zich verzetten tegen de toenemende ‘toeristificatie’ van Barcelona. De demonstranten hingen ook een spandoek aan de bus om hun boodschap kracht bij te zetten. Volgens de autoriteiten verliep het protest vreedzaam en zonder noemenswaardige incidenten.

De blokkade vormde het slotstuk van het driedaagse ‘Encuentro SET 2025’, een bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van anti-toerismebewegingen uit vijftien mediterrane regio’s samenkwamen. Tijdens het evenement vonden onder meer workshops en discussies plaats over de impact van toerisme op steden en hun inwoners.

De organisatoren hebben aangekondigd dat op 15 juni nieuwe protestacties zullen volgen, gericht op de verdere verspreiding van hun boodschap in steden rond het zuidelijke deel van de Middellandse Zee.