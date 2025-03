Door een brand in een elektriciteitsstation dat London Heathrow Airport van stroom voorziet, is de Londense luchthaven getroffen door een ernstige stroomstoring. Uit voorzorg blijft de luchthaven de hele dag gesloten tot middernacht op vrijdag 21 maart.

Foto ©London Heathrow Airport.

Heathrow, de drukste luchthaven van Europa met jaarlijks circa 84 miljoen passagiers, roept reizigers op om niet naar het vliegveld te komen en contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. Op sociale media laat het vliegveld weten dat veiligheid voor passagiers en personeel voorop staat.

De gevolgen voor het luchtverkeer zijn fors. Volgens Flightradar24 zijn zeker 120 inkomende vluchten omgeleid, onder andere naar andere Britse luchthavens, Parijs en zelfs terug naar de vertrekpunten. In totaal worden naar schatting 1300 vluchten getroffen. British Airways heeft inkomende vluchten verspreid over alternatieve luchthavens, terwijl United Airlines meldt dat zeven van hun vluchten moesten terugkeren of uitwijken. Ook Qantas liet toestellen uitwijken naar Frankrijk.

Naast het vliegverkeer zijn ook ongeveer 16.000 huishoudens in de regio Londen getroffen door de stroomstoring. De verwachting is dat de verstoringen ook in het weekend nog voelbaar zullen zijn. Heathrow benadrukt dat er met man en macht gewerkt wordt aan een oplossing.

De luchthaven verwijst naar haar account op X voor de laatste updates.