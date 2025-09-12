Het jaarlijkse Jij&KLM Nazomerfeest 2025 dat deze week in Innstyle Maarssen plaatsvond was een groot succes. Sales Director Indirect Sales Raymond Reedijk bedankte de ruim 500 aanwezige partners voor de samenwerking.

Foto: Team KLM.

KLM had van alles uit de kast getrokken om het haar partners naar de zin te maken. Een barbecue, photobooths van het Curaçao Tourist Board en Delta Airlines en een optreden van Yves Berendse die aftrapte met zijn hit ‘Terug in de tijd’.

Zoals bij ieder KLM-feest waren er ook dit keer mooie prijzen te winnen. Marja Bouwmeester (Sunair Vakanties) won een KLM-trolley, terwijl de gelukkige Gail Withlock van Gray Dawes Travel de hoofdprijs ontving: een 7-daagse reis naar Curaçao met verblijf in Art Hotel Curaçao.

Bekijk hier alle foto’s van de avond.