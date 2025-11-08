Reisprofessionals uit Nederland en België hebben op uitnodiging van Captain Cruise en de Jong Intra Reizen kunnen proeven van het riviercruise-product. Dat gebeurde door middel van een mini-cruise van Antwerpen naar Rotterdam aan boord van het nieuwste schip van Van Loon Cruises, The Gentlemen.

Foto boven: De teams van Captain Cruise en de Jong Intra Vakanties met op de achtergrond het kantoorpand (middelste) van Captain Cruise.

Vrijdag vertrok een groep van ruim 70 personen vanuit Rotterdam met een Kupers-/de Jong Intra-bus naar Antwerpen waar zij werden verwelkomd door onder andere Robert Pieter Gardenier (eigenaar Captain Cruise) en Jeroen Otto (Manager Retail & Sales de Jong Intra Vakanties). Na een welkomstborrel aan boord van het luxe riviercruiseschip volgde presentaties van beide partijen, gevolgd door een diner dat goed in de smaak viel en als afsluiter een party met DJ Jarnoo en een verrassingsoptreden van Dr. Otto. aka Jeroen Otto.

Samenwerking

Captain Cruise en de Jong Intra Vakanties kwamen nader tot elkaar nadat meerdere jaren werd samengewerkt op de Vakantiebeurs. Op de beurs had de Jong Intra Vakanties geen stand meer, maar deelde het wel Coby’s friet uit in de stand van Captain Cruise. Naar aanleiding van die samenwerking zijn de twee bedrijven uit de regio Rotterdam verder gaan praten en kwamen tot het plan van het gezamenlijk aanbieden van de riviercruises waarop op verschillende afvaarten nog beschikbaarheid is.

Een riviercruise is voor iedereen

“We hebben zeven afvaarten gecharterd van Van Loon Cruises en in de verkoop werken we samen met de Jong Intra Vakanties, dat al heel veel ervaring heeft met riviercruises. Het is een hele prettige samenwerking. Dat doen we in zowel Nederland als in België, want we zijn allebei ook in beide landen actief. De eerste afvaart is op 23 november en we eindigen met de Nieuwjaarscruise met vertrek op 27 december”, aldus Gardenier. “Bij riviercruises denken veel mensen toch nog vaak aan een reisje voor oude mensen. Dat kan, maar er zijn ook riviercruises met kids clubs en zwembaden. Dat proberen wij onder de aandacht te brengen. Een riviercruise is voor iedereen.”

Zoveel mogelijkheden

Gitte Tilro-Hoogendonk (Business Development Manager Captain Cruise) schoof haar enthousiasme over het riviercruiseproduct niet onder stoelen of banken: “We denken dat naast zeecruises het riviercruise-product aandacht verdient, want het is een product met een enorme groeipotentie. Daar hebben we de hulp van (zelfstandige) reisagenten bij nodig. Ik hoop dat jullie na deze minicruise denken; ‘Riviercruises zijn niet oubollig’. Het is ook niet meer ‘het reisje langs de Rijn’, want er zijn zoveel mogelijkheden. Het is een hele interessante optie om het product van Van Loon Cruises en riviercruises in het algemeen te verkopen.”

Aanbod 2026 online

Jan Willem Lodder (Teamleider Busreizen en Riviercruises de Jong Intra Vakanties) vertelde de aanwezige reisprofessionals over de mogelijkheden die de Jong Intra Vakanties heeft op het gebied van riviercruises: “Naast The Gentlemen hebben we nog 25 andere schepen die we aanbieden. Er zijn mogelijkheden voor ieder budget. Daarnaast doen we ook fiets-riviercruises, waarop mensen ofwel hun eigen fiets mee kunnen nemen of een fiets kunnen huren. Qua bestemmingen bieden we de geijkte riviercruisereizen aan op de Rijn en Moesel, maar we varen ook over de Donau. Er wordt alweer veel geboekt, dus je moet er snel bij zijn.” Het aanbod voor 2026 staat al online. De brochure is klaar en te bestellen via TWI.

In de lift

“Wij hebben al een groot riviercruise-portfolio en we zijn met Robert Pieter gaan kijken naar afvaarten. Er staan er op dit moment zeven op de planning”, aldus Van der Windt. “Riviercruises is al een best groot deel van ons portfolio, het is ook groeiend met rond de 10% meer paxen. Het nieuwe boekjaar zit ook goed in de lift.”

Nieuw schip

De mini-studiereis vond plaats op The Gentleman, een luxueus riviercruiseschip van 135 meter lang. The Gentleman telt 86 passagiershutten, waaronder 8 suites van 21,5 m² en 39 luxe State Room+ hutten van 16,5 m². Binnen niet al te lange tijd wordt er nog een nieuw riviercruiseschip van Van Loon Cruises in gebruik genomen, namelijk The Nobleman. Dit 135 meter lange schip heeft 84 premium hutten aan boord en voorzieningen zoals een fitnessruimte, massageruimte en sauna.