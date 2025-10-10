Schiphol heeft zijn nieuwe merkidentiteit onthuld, met oranje als centraal kenmerk. De vernieuwde uitstraling moet reizigers meer rust, overzicht en herkenbaarheid bieden, zowel in de terminal als online. Het nieuwe logo, met de iconische oranje lijn en de letters ‘AMS’, is al te zien op Schiphol Plaza, de aankomsthallen en de elektrische bussen. Vanaf 14 oktober wordt de vernieuwde look ook doorgevoerd op de digitale kanalen en de gevels van de vertrekhallen.

Met het centrale merkidee ‘Today is the day’ wil Schiphol benadrukken dat elke dag draait om het maken van het verschil voor de reiziger. “Today is the day draait om het gevoel dat reizigers ervaren op belangrijke momenten: de dag van vertrek, thuiskomst of ontmoeting. De spanning van een nieuw avontuur, de vreugde van een weerzien of het begin van iets groots. We willen dat die dag soepel en prettig verloopt met overzicht en vertrouwen”, aldus Arthur Reijnhart, Chief Commercial Officer van Schiphol.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Visuele vertaling van onze ambitie

“De vernieuwde merkidentiteit is de visuele vertaling van onze ambitie”, vervolgt Reijnhart. “We maken de luchthaven weer overzichtelijk en herkenbaar en brengen rust terug in de reiservaring. Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een luchthaven van kwaliteit. Schiphol is een thuishaven voor wereldreizigers en samen met alle collega’s op de luchthaven maken wij iedere dag die bijzondere reisdag mogelijk.”

Een warm hart

De nieuwe stijl is de visuele vertaling van Schiphols ambitie om een topkwaliteit luchthaven te blijven. Marnix Fruitema, voorzitter van BARIN, voegt daar aan toe: “Nederland wil weer trots zijn op de luchtvaart en Schiphol. De vernieuwde uitstraling van Schiphol doet recht aan de duizenden werknemers van Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en de miljoenen reizigers die de luchtvaart een warm hart toedragen. Het geld dat Schiphol investeert in de toekomst moet onze luchthaven weer de plek opleveren die Nederland verdient, één van de top drie luchthavens in Europa. Daar zijn reizigers, maar ook de luchtvaartmaatschappijen mee gediend.”

Stap voor stap

De vernieuwde merkidentiteit wordt de komende jaren stap voor stap doorgevoerd op de luchthaven. Dit najaar krijgen de gevels van de vertrekhallen 1, 2 en 3 de nieuwe look, en vanaf 14 oktober is de vernieuwde stijl ook te zien op de digitale kanalen. De nieuwe merkstrategie werd ontwikkeld met Eastwood Brand Consultancy, de visuele identiteit met Thonik en de merkcommunicatie met ACE.