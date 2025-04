In de haven van Málaga is woensdagavond de Mein Schiff Relax, het nieuwste cruiseschip van TUI Cruises, officieel gedoopt. De doop werd bijgewoond door circa 12.000 gasten aan boord van drie schepen: de Mein Schiff 5, Mein Schiff 7 en de Mein Schiff Relax zelf. Het evenement werd afgesloten met een optreden van de Britse zanger Robbie Williams.

De doopceremonie werd verricht door Giuliana Rizzo, sinds 2015 werkzaam bij TUI Cruises en momenteel SPA & Sport Manager op het nieuwe schip. Zij activeerde om 22:11 uur een pyrotechnisch effect dat leidde tot het traditionele breken van een champagnefles tegen de boeg. Rizzo sprak daarbij de officiële doopwoorden uit.

Opvallend was de technische en visuele productie van het evenement, met onder meer videoprojecties, vuurwerk en LED-armbanden die synchroon met de show werden aangestuurd. In het programma traden verschillende artiesten op, waaronder Giovanni Zarrella, Mitchy & André Katawazi en MOKABY. Het concert van Robbie Williams vormde het sluitstuk van de avond.

Het schip is het eerste van de nieuwe InTUItion-klasse binnen de Mein Schiff-vloot. Aan de doopceremonie namen ook prominenten deel, onder wie Andrea Berg, Elton, Reiner Calmund en Natascha Ochsenknecht. Aansluitend vonden op alle drie de schepen afterparty’s plaats met optredens van verschillende dj’s. De Mein Schiff Relax vaart deze zomer vanuit Palma de Mallorca naar onder andere Italiaanse, Spaanse en Portugese havens. In de winter is het schip gestationeerd rond de Canarische Eilanden.